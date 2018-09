Viable suprimir aforamientos en España, pero "complejo" en Andalucía

El Gobierno andaluz ha aplaudido hoy la propuesta del presidente de la nación, Pedro Sánchez, de eliminar los aforamientos, pues se puede "resolver" mediante una reforma "exprés" de la Constitución, mientras que ha considerado que en el caso de Andalucía el procedimiento es "más complejo".



"Aplaudimos la decisión del gobierno de iniciar este procedimiento para determinados aforamientos, un proceso que tiene que desarrollarse en el ámbito nacional, de una manera serena y con el mayor consenso posible", ha señalado el portavoz del Ejecutivo andaluz, Juan Carlos Blanco, en rueda de prensa, en la que ha "aplaudido" la iniciativa de Pedro Sánchez.



Ha reiterado que en el caso de Andalucía es un procedimiento "más complejo" porque requiere la aprobación previa de las Cortes Generales y, posteriormente, la celebración de un referéndum.



"No es algo, como cree Ciudadanos, que se pueda presentar por la mañana, se aprueba en la sobremesa y luego se termina discutiendo si se hizo bien o no por la noche, esto es algo más serio", ha remarcado, tras lo que ha agregado que el Gobierno andaluz iniciará el proceso cuando entienda que "corresponde", que "seguramente, no sea exactamente en los últimos meses de una legislatura".