Marín dice que "PSOE quiere huir del calendario judicial que le viene"

El líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha dicho que si las elecciones se adelantan en Andalucía es "por un interés del PSOE de huir de un calendario judicial que se le viene encima, y de unos sondeos que no le son muy favorables en este momento"



En declaraciones a los periodistas ha señalado que "todo hace pensar que pudiera haber un adelanto electoral inminente en Andalucía, y por delante tenemos pendiente en esta semana la creación de la comisión de investigación de la FAFFE, por el uso fraudulento de tarjetas que hicieron directivos del PSOE en clubes de alterne".



También está pendiente "poner en marcha el orden del día del próximo pleno, que incluso pudiera ser el último pleno de la legislatura".



Marín ha dicho estar "esperando cuáles serán las decisiones del Gobierno; es una situación de incertidumbre que no beneficia a nadie".



"Nuestro deseo es que la legislatura se pudiera agotar porque hay presupuesto de 2018 que no se ha ejecutado en materia de inversiones ni un 39 por ciento, con lo que sería una paralización de la economía andaluza la convocatoria electoral", ha añadido sobre el posible adelanto electoral.



Marín ha contestado al líder del PP andaluz, Juanma Moreno, quien ha asegurado que el adelanto obedecería a un pacto entre PSOE y Ciudadanos diciendo que Moreno "se ha equivocado muchas veces y ahora se equivoca una más", y ha recordado que "se equivocó" cuando afirmó que no habría una comisión de investigación de la FAFFE y cuando dijo que habría elecciones en la pasada primavera, entre otras ocasiones.



De Díaz ha asegurado que, sobre este asunto, no le ha dado "ni una sola explicación", ni siquiera cuando la interpeló en el Parlamento la semana pasada.



También ha recordado que "cuando el PSOE nos dijo que no estaba dispuesto a cumplir los acuerdos que tenía suscritos con Ciudadanos, incluidos los de regeneración democrática, cerró la puerta a que la legislatura continuase con normalidad" y ha incidido en la "sorpresa" que supone que Susana Díaz no haya hablado con Ciudadanos ni con ningún otro partido sobre los presupuestos para 2019.



También ha advertido que en las próximas elecciones andaluzas "no va a haber mayorías; y las fuerzas constitucionalistas que defendemos que este país sea un país en el que todos podamos estar y nadie quede excluido tendremos que ponernos de acuerdo", o sea que PSOE, PP y Ciudadanos "tendrán que ponerse a hablar y eso es lo normal en democracia".



"Pero también hay que cumplir, porque si no se cumple es muy difícil poder tener confianza; la credibilidad es muy difícil de ganar y muy fácil de perder; y el PSOE, con sus incumplimientos, al menos para Ciudadanos, tiene muy poca credibilidad".



De la coincidencia electoral con las generales, la ha descartado asegurando que Díaz "hará lo posible para no coincidan" porque "no estaría dispuesta a que el señor Sánchez viniera a hacer campaña en Andalucía".



"Díaz tiene unas prisas que Sánchez no tiene, porque está muy agarrado a su sillón y dispuesto a cualquier cosa, lo ha demostrado desde la moción de censura y con lo que está sucediendo diariamente, hoy mismo el Rey va a estar en Cataluña y no va a haber ningún representante del Gobierno de Cataluña en esos actos; sigue con sus socios, Torra e Iglesias y con los que quieren romper España, y eso a Díaz no le interesa mucho" ante unas elecciones andaluzas, ha concluido.