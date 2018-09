Turquía refuerza su presencia militar en Idleb

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, declaró hoy que Turquía ha reforzado su presencia militar en la región siria de Idleb ante una posible ofensiva del régimen de Bachar al Asad.



"Es cierto que hemos estado fortaleciendo nuestra presencia militar allí. No podemos permitirnos tener una debilidad allí, continuaremos fortaleciéndola", dijo Erdogan a los periodistas que lo acompañaban en su vuelo de regreso de Azerbaiyán, según informa hoy el diario Hürriyet.



El presidente turco recordó que Turquía mantiene 12 puestos de vigilancia en Idleb como parte de los acuerdos con Rusia e Irán para crear "zonas de distensión" en el conflicto sirio.



"Si no cumplimos con nuestros puestos de vigilancia, otros pueden tomar la iniciativa y como resultado de sus acciones, los civiles pueden verse perjudicados", señaló.



El mandatario turco viajará hoy a la ciudad rusa de Sochi para reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin, con el fin de seguir negociando una solución al conflicto de Siria y tratar de frenar la ofensiva en Idleb.



Rusia se opone a un alto el fuego alegando que el régimen de Damasco debe recuperar el control sobre la provincia de Idleb, la única zona importante de Siria aún en manos de milicias rebeldes, que reciben apoyo de Turquía.



Pero Ankara insiste en que una ofensiva militar podría significar una catástrofe para la población civil y desencadenar una nueva oleada de refugiados que buscarían refugio en Turquía.



"Si la situación en Idleb continúa así, el resultado puede ser un desastre. Tenemos que encontrar una solución con Rusia y las fuerzas de la coalición para que esto no ocurra", declaró el presidente turco.



Ankara busca un compromiso para declarar un alto al fuego en Siria, algo que Erdogan ya propuso sin éxito en la cumbre tripartita, junto a Rusia e Irán, celebrada el pasado día 7 en Teherán.



"El resultado de nuestra reunión con Putin será importante. También tengo (planeadas) visitas a la Asamblea General de la ONU y a Alemania a finales de mes. Espero que tomemos decisiones positivas en estas reuniones y podamos llevar la situación (en Idleb) a un nuevo nivel", declaró.



"Nos hemos reunido con Alemania y Francia. Estamos en esto junto con Rusia", señaló en alusión a un encuentro de oficiales de estos países que tuvo lugar el pasado viernes en Estambul para preparar una cumbre sobre el conflicto sirio.