Málaga y Melilla se alían en materia cultural, turística y tecnológica

El Ayuntamiento de Málaga y la Ciudad Autónoma de Melilla han firmado hoy un protocolo de colaboración con el objetivo de compartir buenas prácticas y el trabajo desarrollado en ambas ciudades en materia cultura, turística y tecnológica, de manera que puedan adquirir experiencia la una de la otra.



El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se ha desplazado hoy a Melilla con parte de su equipo de Gobierno para firmar este protocolo con el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, durante un acto que ha servido como antesala a la entrega de la Medalla de Oro de Melilla a la ciudad de Málaga, que tendrá lugar esta tarde.



Tras firmar en el Libro de Oro de Melilla y rubricar el protocolo de colaboración, De la Torre ha intervenido públicamente para explicar que con este acuerdo, ambas ciudades pretenden no limitarse al reconocimiento, sino avanzar en "varios pilares" que tienen en común, como son el turismo, la cultura y los transportes, así como la tecnología.



Sobre esta última, el alcalde de Málaga ha recordado que están haciendo proyectos de ciudad inteligente para impulsar empresas emergentes tecnológicas, algunas de las cuales podrían crearse en Melilla aprovechando las ventajas fiscales de la ciudad autónoma.



En cuanto a las comunicaciones, De la Torre ha explicado que Málaga y Melilla plantean en su acuerdo la necesidad de mejorar las comunicaciones en aspectos como, por ejemplo, la capacidad de las aeronaves para superar "la barrera de la visibilidad imperfecta" que sufren cuando hay mal tiempo, lo que actualmente les obliga a retrasar o cancelar vuelos programados.



El alcalde ha coincidido con Imbroda en que "todo lo que sea conectar más y mejor Melilla hacia el norte", ya sea con Málaga u otros destinos, es bueno y a la ciudad malacitana también le viene bien tener esa facilidad para compartir experiencias e impulsar actuaciones conjuntas en cultura, turismo y la mejora ambiental en general.



Este es otro de los temas que Málaga y Melilla plantean en el acuerdo firmado, donde el turismo abarca otro de los ejes, pues aunque sus respectivas ofertas turísticas son distintas, "tienen elementos en común y hay una sinergia que pueda aprovecharse", ha dicho De la Torre.



El alcalde de Málaga ha subrayado que este trabajo en común no debe ser únicamente de las instituciones, sino que "es la sociedad civil la que tiene que avanzar en esa línea" para "sumar atractivos y esfuerzos" en estos ámbitos y otros, como la cooperación al desarrollo para "ser proactivos" en la lucha contra la pobreza y el subdesarrollo que dan lugar a las migraciones.



De la Torre ha avanzado que los programas de trabajo compartidos que se pondrán en marcha con este protocolo firmado contarán con un mecanismo de seguimiento, y ha confiado en que sea "un punto de partida o impulso para que en los próximos años, conjuntamente, Melilla y Málaga escriban páginas de colaboración fecunda".



Por su parte, Imbroda ha destacado que este acuerdo será beneficioso para ambas ciudades y permite que la Medalla de Oro que la Ciudad Autónoma de Melilla entregará hoy a la ciudad de Málaga no se quede solo en un reconocimiento y agradecimiento "por tantos años de historia compartida y tantas cosas buenas que vienen del mar desde Málaga".



"Esta ciudad tiene que poner rumbo al norte de una manera decidida y descarada, y esto que estamos haciendo con Málaga ahora es simbólico de esta cuestión", ha afirmado el presidente melillense para avanzar que este será uno de los temas que abordará en el discurso institucional que ofrecerá mañana por la celebración del Día de Melilla.