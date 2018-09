PP acusa a la Junta de robar más de 2.000 millones a los consistorios

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha criticado este domingo "la mala gestión" de la Junta de Andalucía y ha acusado al Gobierno regional de "robar y quitar más de 2.000 millones de euros", en relación con la Patrica y los planes de cooperación municipal, a los ayuntamientos que "son los que posibilitan el bienestar y el progreso del conjunto de los ciudadanos".

"A los municipios de Andalucía se les debe más de dos mil millones de euros", lo que ha considerado "incomprensible y un escándalo" si ocurriera en otras comunidad: "Aquí el socialismo silencia una deuda a los ayuntamientos, que es un parte fundamental de la arquitectura institucional de nuestras instituciones y sociedad", ha advertido.

Moreno, que ha clausurado en Torremolinos (Málaga), junto con el presidente del PP de Málaga Elías Bendodo, la reunión del Consejo provincial de Alcaldes, ha explicado que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "les debe" a los pueblos y ciudades casi 1.000 millones de euros desde 2013 "por un incumplimiento de una ley".

"¿Cómo debemos de llamar a una presidenta de un Gobierno que cuando es investida jura o promete acatar las leyes y las normas que tiene esa comunidad y que se salta de manera categórica el Estatuto de Autonomía y se salta, además, una ley como es la Ley de la Patrica?, se ha preguntado Moreno, cuestionando "qué lecciones puede dar Díaz y el socialismo andaluz".

"Qué modelo estamos diciendo y que señal le estamos mandando a los ciudadanos que pagan sus impuestos cuando la principal responsable de la administración andaluza es incapaz de cumplir la ley", ha dicho, lamentado que ese dinero "no es que no lo tengan los alcaldes del PP, es que no lo disfrutan los vecinos que gestionan los ayuntamientos de todos los colores políticos".

En este punto, ha criticado que los alcaldes del PSOE "no se atreven a alzar la voz contra su propio partido y decir lo que es una injusticia manifiesta". De igual modo, se ha referido a los planes de cooperación municipal, que desde 2013 a 2018 la Junta "debe" a los pueblos y ciudades "1.125 millones de euros".

De igual modo, ha incidido en que algo "fundamental que se le olvida al PSOE" es que la vida cotidiana de los vecinos se desarrollan en las ciudades, en los pueblos, asegurando que "hay más de 300 acciones cotidianas que se gestionan desde los ayuntamientos, que tienen una especial incidencia en la calidad de vida, progreso y bienestar de los vecinos".

Según el presidente del PP-A, "con ese dinero que --la Junta-- debe por la Patrica se podría construir 1.950 nuevas guarderías infantiles; pagar 56 millones de horas asistenciales; o construir o arreglar 90.000 kilómetros rurales, incluido, también las cunetas". "Eso es lo que se están perdiendo los vecinos y esa es la responsabilidad del Gobierno de la Junta", ha advertido.

"FALTA DE GESTIÓN"

Por otro lado, Moreno ha criticado que "hace muchos años" que el PSOE "perdió la ambición" por la tierra, dudando, incluso "de que le importe de verdad" la región. "Se han acostumbrado a esa borrachera de poder de 40 años donde han perdido la atención y donde ya no les importa y no sufren con lo que le pasan al conjunto de Andalucía".

Ha lamentado, de igual modo, "la falta de gestión" que tiene el Gobierno andaluz: "Tenemos un problema de gestión, de corazón, de alma", ha reiterado, advirtiendo de que Díaz es "una pésima gestora; el PSOE no sabe gestionar los intereses públicos de los andaluces y lo demuestra en todas y cada una de las competencias que tiene la Junta".

Así, tras asegurar que "no he visto alcaldes que no se conmuevan con lo que pasa en el municipio, porque viven un problema como suyo"; ha dicho que no ve a los consejeros, a los delegados del Gobierno andaluz y "mucho menos a la presidenta acostarse con el problema y levantarse con él, no les importan y no tienen en cuenta problemas de la tierra".

Sobre el modelo de financiación ha criticado que "después de estar tres años con la matraca de un mal modelo", Susana Díaz va a ver a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, a la Moncloa "y va como una leona, pidiendo, y sale como un corderito y ahora se conforma con que el Gobierno de la nación le deje endeudarnos a todos los andaluces en 600 millones de euros más a través de los bancos".

Asimismo, ha afirmado que todas las gestiones en el Gobierno de la Junta están "permitidas" por Ciudadanos, incidiendo en que el PSOE "necesita un socio cómplice". "Ciudadanos ha sido el sostén de las mismas políticas de siempre de 40 años, y eso los vecinos deben de saberlo", ha señalado Moreno, reiterando que "deben saber cuándo se vota y apoyan a fuerzas que prometen un cosa y hacen lo contrario".

Asimismo, ha recordado que habrá elecciones y ha añadido, además, que "en 2018 tememos que precipitar acontecimientos", que "algunos no quieren que pasen nunca, ya que quieren seguir con los mismos privilegios de siempre", instando a "acabar, de una vez por todas, con esa sensación de impunidad que tiene el PSOE andaluz, con esa falta de ambición y falta de proyectos", y "la única solución posible después de 40 años se llama PP-A", ha concluido.