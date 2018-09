Díaz pide salarios dignos y precios razonables de productos agrarios

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha reclamado hoy "salarios dignos" y precios "razonables" de los productos agrarios para que los jóvenes quieran permanecer o volver a los núcleos rurales donde "puedan salir adelante en las mismas condiciones que se vive en las ciudades".



Díaz ha visitado hoy la empresa Almendras Morales, de la aldea Zamoranos del municipio de Priego de Córdoba, donde ha recordado que "la agricultura representa el 8 por ciento del PIB en Andalucía un sector que genera el 10 por ciento del empleo" y ha resaltado que "los trabajadores del campo que cada día llenan la despensa son los que hacen posible que Andalucía exporte más que compra".



Y es que el sector agroalimentario andaluz es "importante" por muchos motivos entre ellos la incorporación de la mujer como en el caso de la empresa Almendras Morales donde la dirección la lleva la cuarta generación, en concreto, tres jóvenes mujeres; por el mantenimiento de la tradición así como por la puesta en marcha de avances tecnológicos implementando la innovación para la sostenibilidad futura del sector y por su expansión internacional a Portugal o Brasil donde "sin ellos no se hubieran creado tantos puestos de trabajo".



Ha destacado la necesidad de contar con infraestructuras adecuadas y servicios educativos, sanitarios y atención a los mayores pero también, asumiendo costes "justos" de energía y agua, "pagando por lo que verdaderamente consumen", para que puedan seguir desarrollando su industria y dar empleo a su comunidad.



Además, "tal y como la PAC nos demanda, tenemos que proteger el medioambiente" y hacer "sostenibles" los cultivos, de los que un 20 por ciento en Andalucía está dedicado a la producción ecológica, ha recordado Díaz, quien también se ha referido al reto de la negociación que lidera España en la Unión Europea (UE) para que "no se pierda ni un solo euro" de los 1,7 millones con los que hasta el momento ha contado Andalucía en ayudas europeas cada periodo.



Díaz ha invitado a los mandatarios europeos a "que vengan a Andalucía" para comprobar cómo la "inmensa mayoría" de los agricultores y ganaderos viven a menos de veinte kilómetros de sus explotaciones, de donde sale "la mejor producción" "gracias a un sector potente como el de la agricultura y ganadería andaluza" que "ha invertido que sostenibilidad no solo por las posibilidades del mercado, sino porque es invertir en seguridad alimentaria".



Por otra parte, la presidenta se ha comprometido a comenzar la obra del primer tramo de la carretera A-333 a su paso por Priego de Córdoba antes de que acabe el año.



Díaz ha respondido así a una demanda histórica del municipio cordobés que ha visitado hoy y ha explicado que la Junta acometerá los primeros 1,6 kilómetros con cargo a los actuales presupuestos.



En una segunda fase, un total de 1,8 kilómetros de una carretera conocida en el pueblo como "La Angosta" por sus múltiples y cerradas curvas que además recorren un desfiladero, se ejecutará con los presupuestos de 2018 según ha indicado la presidenta.



Así, Díaz ha indicado que iba a aprovechar la visita al municipio para que los técnicos de la Junta recogieran las demandas y propuestas del alcalde y de los vecinos de la localidad.