Blair cree que la UE debe hacer una oferta del brexit

El exprimer ministro laborista Tony Blair opinó hoy que la Unión Europea (UE) debería hacer una oferta a Londres sobre el "brexit" para terminar la "parálisis" en el Reino Unido, al tiempo que se mostró a favor de otra consulta.



"Creo que hay una parálisis en el Parlamento británico, mi opinión es que ellos (UE) nos deberían hacer una oferta", afirmó el antiguo "premier" británico, en el poder entre 1997 y 2007, en el festival "Open Future", organizado por la revista "The Economist".



En su opinión, se ha presentado un "dilema fundamental" sobre el "brexit" que los últimos meses de negociaciones no han podido resolver, que es el de permanecer cerca de la UE o el de proceder a una desconexión total del mercado único y la unión aduanera.



Los conservadores de la primera ministra británica, Theresa May, están divididos por el "brexit", especialmente por la negativa de los más euroescépticos a aceptar el plan "Chequers", que contempla la creación de un área de libre comercio para bienes después de la retirada británica en 2019, lo que evitaría los controles de aduanas y mantendría abierta la frontera irlandesa.



"Yo personalmente creo que hay una parálisis en el Parlamento. La mejor respuesta sería volver a la población y decirle 'mirad, hemos tenido dos años y medio de negociaciones, conocemos ahora todas las opciones, ¿queréis proceder (a aceptar el brexit) o queréis quedarse (en la UE)?", agregó en Londres el exlíder de los laboristas, que se opone a la retirada del Reino Unido del bloque europeo.



Ayer, el titular británico del "brexit", Dominic Raab, declaró que aún hay diferencias con Bruselas sobre el acuerdo de la retirada pero que las dos partes "están más cerca" de soluciones viables.



Hay gran incertidumbre sobre si Londres y Bruselas podrán ponerse de acuerdo por los problemas acerca de la frontera irlandesa, pues el objetivo es que siga siendo invisible para no perjudicar el proceso de paz en Irlanda del Norte



Pese a todo, Barnier dio a entender hace unos días que podría haber pacto en seis u ocho semanas.



Los diputados "tories" más euroescépticos creen que, con el plan "Chequers" de May, el Reino Unido estaría ligado a la UE y tendría dificultades para negociar acuerdos comerciales con países fuera del bloque europeo.