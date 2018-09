Trump da luz verde a aranceles anunciados en julio contra China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado luz verde a su Gabinete para que proceda a sacar adelante la batería de aranceles del 10 % a productos importados de China por valor de 200.000 millones de dólares que anunció en julio, afirmó hoy la cadena de televisión Fox.



"Fuentes dicen a Fox News que Donald Trump ha dado luz verde a sus asistentes para que procedan con los aranceles contra productos chinos valorados en 200.000 millones de dólares. Los tiempos de la aplicación de los aranceles no están claros", señaló en Twitter el periodista John Roberts de la cadena favorita del mandatario.



Esta medida ya fue anunciada, en realidad, por la Oficina del Representante de Comercio (USTR) el pasado 10 de julio, pero Washington optó por no aplicarla hasta negociar una alternativa con Pekín.



Hasta el momento, ambas partes se han reunido en cuatro ocasiones con el objetivo de evitar una escalada en la guerra comercial iniciada por el presidente estadounidense a mediados de año.



Washington ha impuesto por el momento dos rondas de sanciones a Pekín: una por valor de 34.000 millones de dólares, que gravaba productos tecnológicos y que fue respondida por China con una medida equivalente, y otra por valor de 16.000 millones de dólares contra bienes principalmente agrícolas.



De esta manera, los nuevos gravámenes que podrían entrar en efecto de manera inminente representarían la tercera ronda de aranceles, aunque bien podría no ser la última puesto que Trump ha amenazado con nuevas medidas arancelarias.



El pasado 7 de septiembre, el mandatario advirtió de que estaba sopesando imponer aranceles por otros 267.000 millones de dólares para dejar a cero la balanza comercial entre ambos países.