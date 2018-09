La liga europea de League of Legends afronta la recta final

El Palacio Vistalegre de Madrid es un estadio de usos múltiples con capacidad para 14.000 personas y será el escenario que acogerá este año por primera vez las finales europeas de League of Legends (LoL), el eSport más puntero en la actualidad. La gran final de la League of Legends Championship Series Europe (LCS EU) se celebrará los días 8 y 9 de septiembre y en ella participan los diez mejores equipos de la región con el objetivo de proclamarse vencedores de Europa y conseguir una entrada para el Campeonato Mundial de Lol, que este año se celebra en Corea del Sur.

El fenómeno de los eSports avanza imparable a la par que el progreso de las nuevas tecnologías y cada mes más de 100 millones de personas juegan a LoL, un deporte electrónico que arrasa entre los más jóvenes y cuyos campeonatos consiguen grandes masas de seguidores, tanto en grandes estadios como a través de Internet.

La audiencia de League of Legends alcanza cifras económicas tan impensables que las consultoras se atreven a realizar predicciones sobre las perspectivas futuros de este popular eSport. En este sentido, la firma de investigación Newzoo pronostica que en 2021 la final del Mundial de LoL atraerá más espectadores que el Campeonato de las Seis Naciones, el torneo anual de Rugby de carácter internacional que enfrenta a las selecciones de Francia, Gales, Escocia, Italia, Irlanda e Inglaterra.

Otra de las predicciones de la prestigiosa consultora destaca que más de la mitad de los espectadores del Mundial de League of Legends no serán jugadores activos del juego. Según los datos de Newzoo, el 20 por ciento de los espectadores de LoL no juegan activamente y es lógico que a medida que nuevos juegos entran el mercado disminuya el número de jugadores, pero ello no impide que una cifra mayor de jugadores vencidos de League of Legends regresen a ver en masa la final, como ya ocurre en la actualidad.

Entradas a la venta para el Mundial de LoL

Los seguidores de League of Legends, por otra parte, ya pueden comprar las entradas para el Mundial de LoL, que este año se celebrará en Corea del Sur a partir del 1 de octubre. En esta ocasión, la Copa del Mundo de League of Legends será más corta que en ediciones anteriores por varios motivos, según señala el desarrollador del juego en una declaración oficial.

Concretamente, en 2017 el evento comenzó el 23 de septiembre y duró hasta el 4 de noviembre. Riot Games quiere asegurarse de que esta vez los jugadores y equipos profesionales no cuenten con partidas demasiado largas, puesto que es una carga inmensa para muchos de ellos, resalta la declaración oficial. Como resultado, la etapa de grupos se limitará a una semana y los partidos de cuartos de final se jugarán en dos días en lugar de cuatro jornadas.

Las apuestas para League of Legends no paran de aumentar entre los aficionados, que cuentan ya con entradas para el Mundial de LoL desde el pasado 20 de agosto. Todas las entradas se venden a través del sitio web de Interpark, que está disponible solo en inglés, coreano, chino y japonés. Las entradas para la fase de grupos estarán disponibles a partir del 27 de agosto y para los cuartos de final a partir del 3 de septiembre. Los aficionados que prefieren volar a las semifinales pueden comprar entradas desde el 10 de septiembre, mientras que las entradas finales saldrán a la venta el 24 de septiembre. El precio oscila entre 7.81 y 32 euros.

Los equipos de todo el mundo competirán por la Copa del Invocador en el Mundial de LoL, que contará con una fase de apertura con doce equipos, que incluyen a los vencedores en las clasificaciones regionales de Europa, China, la LMS y Norteamérica. Además, se integrarán los ganadores del split de verano de Japón, Brasil, CIS, Oceanía, Turquía, Sudeste Asiático, Latinoamérica del Norte y Latinoamérica del Sur.