'Kichi' recula en el apoyo a Willy Toledo tras toparse con la Iglesia

La líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, ha manifestado en su cuenta personal de Twitter el rechazo a la detención del actor Willy Toledo. En su mensaje, Rodríguez expresaba lo siguiente: "Han detenido a Willy Toledo por "cagarse en dios" y yo ¡me "cago en dios"! porque han detenido a Willy Toledo. La libertad de expresión es sagrada". Asímismo, el alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, no tardó en retuitear el mensaje de su pareja. De hecho, fueron muchos los usuarios que en estos días han publicado en sus perfiles un "me cago en Dios" como muestra de apoyo al actor. Kichi ha reculado, tanto es así, que el alcalde borró el retuit de su 'timeline'.

Han detenido a Willy Toledo por "cagarse en dios" y yo ¡me "cago en dios"! porque han detenido a Willy Toledo. La libertad de expresión es sagrada. — Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) September 12, 2018

Tras estas manifestaciones públicas, Jesús García Cornejo -párroco de la iglesia de San Lorenzo y arcipreste de Cádiz interior-, ha solicitado tanto a 'Kichi' como a Teresa Rodríguez que muestren “respeto hacia esa inmensa mayoría de gaditanos creyentes”. “Sea de una u otra forma, no es de recibo publicar en una red social las palabras que tanto Teresa, como tú habéis escrito. Si así entendéis la libertad de expresión, difícilmente se puede construir nada. Espero sepáis rectificar esta ofensa gratuita a tantos gaditanos y a la comunidad eclesial de esta ciudad”. Tras esto, el alcalde procedió a eliminar de su cuenta personal el retuit.

Cabe recordar que la Asociación Española de Abogados Cristianos denunció ante la Fiscalía unos comentarios difundidos por el actor a través de Facebook en julio de 2017, que a juicio de esta organización ultracatólica vejaban los sentimientos religiosos. Willy Toledo decía: "Yo me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María. Este país es una vergüenza insoportable. Me puede el asco. Iros a la mierda. Viva el coño insumiso".