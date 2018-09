Incautan casi 39 toneladas de tabaco picado en Andalucía y Barcelona

La Agencia Tributaria y la Guardia Civil han desmantelado una red internacional contrabandista de tabaco en España y se han aprehendido casi 39 toneladas de picadura de tabaco en naves situadas en las provincias de Sevilla, Córdoba, Málaga y Barcelona, además de detener a diez personas.



La operación, realizada en estrecha colaboración con las autoridades aduaneras croatas y francesas, se inició cuando se supo de la adquisición de importantes partidas de tabaco no aptas para consumo humano y que supuestamente iban a ser destinadas como abono en actividades agrícolas, según ha informado hoy el instituto armado en una nota de prensa.



La investigación comenzó en mayo ante las sospechas de que se desviara para consumo humano y se corroboró esta hipótesis al determinar que los máximos responsables de esta organización retiraban las partidas de tabaco del circuito comercial a través de diversas empresas de transporte y la distribuían por Andalucía y Extremadura a otros clientes para su destino de consumo.



En la primera fase de la investigación desarrollada en junio en Córdoba y Sevilla, se detuvo a ocho personas por delitos de contrabando y se confiscaron once toneladas y media de picadura de tabaco.



En la segunda fase, a comienzos de agosto, se incautaron diez toneladas más de tabaco en una nave de Mollina (Málaga) y se detuvo a dos personas más.



En la última fase, llevada a cabo en este mes, se localizó un Centro Logístico en Barberá del Vallés (Barcelona) y se embargaron 17 toneladas de picadura de tabaco destinadas a consumo humano.



La investigación, que ya ha retirado del circuito a tabaco picado ilegal equivalente a casi cuatro millones de cajetillas, continúa abierta y no se descarta la posibilidad de practicar nuevas incautaciones y detenciones.