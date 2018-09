Aguado acusa al PSOE-A de gastar el dinero en "prostitutas y cocaína"

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha acusado hoy a "los cargos del PSOE en Andalucía" de "gastarse el dinero público" en "prostitutas y cocaína".



Durante su intervención en el debate del estado de la región de la Asamblea de Madrid, Aguado ha arremetido contra el PSOE andaluz al hacer alusión al juicio de los ERE.



"A la política no se viene a gastarse el dinero público, el dinero de los impuestos, el dinero que tanto esfuerzo ha costado a las familias en prostitutas y cocaína como a los cargos socialistas del PSOE en Andalucía", ha dicho.



Juan Francisco Trujillo, el que fuera chófer del exdirector de Trabajo de la Junta de Andalucía Javier Guerrero, declaró en la instrucción del juicio que con fondos de los ERE se pagaron fiestas y copas así como cocaína para él y su jefe.



Las palabras del portavoz de Ciudadanos han causado un gran revuelo entre los diputados socialistas de la Asamblea de Madrid.



"No creo que esté diciendo ninguna mentira (...) no se pongan nerviosos que es verdad", ha manifestado.



A continuación, ha insistido en que "a la política no se viene a gastarse el dinero de todos en prostitutas y cocaína", ni a "cobrar sobresueldos en B de mordidas procedentes de empresarios y constructores corruptos".



Tampoco a "saquear las empresas públicas como el Canal de Isabel II para llevarse el dinero en bolsas de plástico", ni a "aprovecharse de las universidades públicas y que te reglen un máster".



"A eso no se viene a la política . Parece que es una obviedad, pero tal y como están las cosas en la Comunidad de Madrid merece la pena recordarlo", ha declarado.