Cuba invita a expertos de EEUU a tratar en La Habana "ataques"

Cuba invitó a expertos de Estados Unidos que investigan los supuestos "ataques" a la salud de diplomáticos de ese país en la isla, a mantener un encuentro en La Habana tras el celebrado hoy en Washington entre especialistas de ambos países.



La invitación fue trasladada durante la reunión que mantuvo un grupo de 9 científicos cubanos con personal médico del Departamento de Estado de EEUU para tratar el tema, según informó un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla.



La delegación cubana sugirió que el nuevo encuentro se produzca en el futuro próximo y que también participen los profesionales médicos que atendieron directamente a los diplomáticos estadounidenses afectados.



En la reunión de este jueves, el equipo cubano, encabezado por la subdirectora general de EEUU del Ministerio de Relaciones Exteriores, Johana Tablada, y el embajador en Washington, José R. Cabañas, recibió un resumen que describió los resultados de exámenes médicos previamente reportados en un artículo publicado por la Revista de la Asociación Médica Americana (JAMA).



La representación de EEUU la presidió el secretario asistente principal para el Hemisferio Occidental, Kenneth Merten, y estuvo integrada por personal médico del Departamento de Estado.



El equipo cubano, presentó su análisis de las limitaciones de este estudio y cuestionó sus principales conclusiones, así como la interpretación científica de los síntomas que se les reportaron, detalló el comunicado de la Cancillería de la isla.



También indicó que al concluir el intercambio, los expertos del país caribeño constataron que la información brindada "no permite sustentar las hipótesis de ataques de salud y daño cerebral" sugeridas hasta ahora por el Departamento de Estado como explicación de los síntomas que refirieron sus diplomáticos.



La nota refiere que la delegación cubana rechazó "categóricamente" el uso del término "ataque" sin que exista evidencia alguna que lo sustente y que expresó su voluntad de cooperación, así como que es de su mayor interés encontrar una explicación a los informes descritos.



El equipo de la isla lamentó la ausencia de acceso a la información clínica y a los médicos que evaluaron al personal diplomático que reportó síntomas de salud, y aunque considera que la celebración de esta reunión constituyó un "paso insuficiente", lo calificó de "positivo".



También subrayó que hasta el momento, el intercambio científico y médico con la parte estadounidense había ocurrido solamente de "forma indirecta, mediante la publicación de artículos científicos, declaraciones políticas y lamentables filtraciones a la prensa".



Los supuestos "ataques" que según Washington dañaron la salud de 26 empleados de su embajada en La Habana fueron comunicados entre noviembre de 2016 y agosto de 2017.



La portavoz de la diplomacia estadounidense, Heather Nauert, explicó que el objetivo del encuentro celebrado este jueves en la sede del Departamento de Estado era "compartir información" con el Ejecutivo cubano sobre los "problemas médicos" que sufrieron los miembros de la misión diplomática norteamericana en La Habana.



Además dijo que aún se desconoce "qué o quién es responsable de los ataques que afectaron la salud" del personal estadounidense "a pesar de los esfuerzos de diferentes agencias y las investigaciones que todavía están en curso hoy".



El incidente de los presuntos "ataques" deterioró las ya delicadas relaciones bilaterales, puesto que Washington ha acusado a La Habana de no haber protegido a su personal adecuadamente, algo que niega el Ejecutivo cubano.



En principio Washington calificaba de "acústicos" los incidentes aunque luego reconoció no tener confirmada su naturaleza, y entre otras medidas ordenó la salida del 60 por ciento del personal no esencial de su legación en Cuba.