El Juzgado acepta que Rivas recoja su sentencia el 2 de octubre

El Juzgado de lo Penal 1 de Granada ha accedido a la petición efectuada por el letrado de Juana Rivas, José Estanislao López, para que ella, que se encuentra en Italia tras pasar las vacaciones con sus hijos, pueda recoger en persona su sentencia condenatoria y un auto aclaratorio el 2 de octubre.



A través de una diligencia de ordenación firmada por el secretario del órgano judicial, se accede así a la solicitud planteada por el abogado, quien presentó un escrito para comunicar que Rivas no iba a poder acudir el pasado 5 de septiembre a la citación para recoger su fallo por encontrarse en Cerdeña (Italia).



Juana Rivas ha pasado allí con sus hijos las vacaciones concedidas por el Tribunal de Cagliari que tramita por lo civil su custodia y va a permanecer en la isla para acudir a la vista definitiva de ese procedimiento fijada para el 27 de septiembre.



Fuentes judiciales han informado a Efe de que en la diligencia de ordenación del Juzgado de lo Penal 1 de Granada se apercibe a Rivas de que, si no acudiera el próximo 2 de octubre a la citación, su condena se dará por notificada a sus propios procuradores.



Asimismo, a partir del día siguiente a esa notificación tendrá un plazo de diez días hábiles para presentar el recurso de apelación ante la Audiencia de Granada que ya ha anunciado contra la condena, han añadido las fuentes.



La vecina de Maracena (Granada) fue condenada a cinco años de cárcel y a seis de inhabilitación para la patria potestad de sus dos hijos por permanecer en paradero desconocido el verano pasado junto a ellos para no entregárselos al padre.



El fallo la obliga también a pagar las costas procesales, incluidas las de la acusación, y a indemnizar con 30.000 euros a su expareja y padre de sus hijos, condenado en 2009 por maltrato y al que ella volvió a denunciar en 2016.