Los trajes de los bomberos no se limpian de sustancias cancerígenas

Los bomberos de Málaga suman una queja más a las muchas deficiencias denunciadas obre el material con el que prestan su arriesgada y nunca suficientemente ponderada tarea. Desde el Sindicato Andaluz de Bomberos en Málaga (SAB) se ha lanzado la voz de alerta porque los equipos con los que trabajan no cuentan con maquinas de lavar apropiadas para eliminar los restos cancerígenos tras los servicios, algo que es especialmente patente según indico Rafael Millán, delegado de prevención del sindicato, cuando acuden a incendios confinados, es decir, los que afectan a viviendas, naves industriales o garajes, que “aparte de ser muy peligrosos” a la hora de actuar, lo son también por los residuos que dejan en el traje y la piel.

Desde el SAB han advertido de que no cuentan en los diferentes parques de bomberos de la capital malagueña con las lavadoras apropiadas para esta desinfección, y tienen que lavar sus equipos en lavadoras domésticas, y con productos de limpieza que tampoco son los adecuados para esta tarea a los que simplemente se les añade un aditivo para bacterias y organismos vivos pero que no es desinfectante de agentes cancerígenos.

Además, Millán indicó a Viva Málaga que los agentes no cuentan con dos equipos de intervenciones completos por cabeza que puedan alternar mientras lavan uno de ellos, por lo que tienen que poner la lavadora de guardia a guardia y dejarlos para que los seque otro compañero. Además, también se quejan de que no cuentan con un espacio específico para el secado, y tienen que colgarlos donde cada uno considera oportuno, por lo que a veces quedan expuestos al sol, algo que no debe hacerse, y que se evitaría con la instalación de lavadoras y secadoras industriales, adecuadas, cuyo coste es de unos 20.000 euros.

Desde el SAB también señalan que en otros parques aportan diferentes soluciones que se podrían aplicar en la capital malagueña, como lo hacen: en algunas ocasiones, cuentan con equipos de intervención completos de repuesto y es el propio suministrador de los mismos, con el que se firma un acuerdo o se consensúa en el contrato de concesión, para que sea este el que se hace cargo de la higienización. Pero en Málaga lamentan, no cuentan ni con un protocolo para este tipo de limpieza, como si se da en el caso de los profesionales del Consorcio provincial.

Por otro lado, desde el sindicato también se da la voz de alarma por la falta de limpieza e higienización en las cabinas de los vehículos de emergencias. algo que también han denunciado porque es evidente que este espacio queda contaminado después de cada servicio y también se pueden acumular en ellos restos cancerígenos. Un asunto que aseguran que “ni siquiera se habla”.

Por eso también insisten en que no comprenden que quienes están a la cabeza en el servicio de Bomberos y que también son profesionales, a pesar de que lo conocen no lo solucionan, más aún cuando los agentes cuentan “con un riesgo de cáncer más alto”.

Tampoco les sirve el hecho de que desde al Ayuntamiento, según asegura Rafael Millán, se haya contemplado la posibilidad de que en la reforma que se realiza en el Parque Central se habilite una lavandería industrial que daría servicio a los cinco parques capitalinos. Además, consideran que en ese caso, se debería de dotar este servicio de personal especializado que previamente debe ser formado en la materia, al tratar con productos cancerígenos, que deben conocer como manipularlos, y además, hay que contemplar un sistema para enviar y traer los trajes de intervención a los diferentes centros, por lo que para que todo esto funcione, “puede llevar años”.

Años de espera de una solución para un problema, que según aseguran los representantes sindicales, “lleva toda la vida igual”. Una suerte de desidia que ejemplifican con una circunstancia puntal que es toda una referencia: algunos productos de limpieza además, se encuentran caducados.