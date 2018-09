El CERMI exige la accesiblidad universal del teléfono 112

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) reclama al Estado y a las comunidades autónomas la accesibilidad universal del teléfono 112: "No podemos comprometer la vida de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas".

Así lo indica esta organización en un comuicado, tras la III Reunión de la Comisión Permanente del Consejo Nacional de Protección Civil, donde ha recordado que en España no hay un operativo de accesibilidad común en todos los territorios, ya que este servicio se presta desde las autonomías.

Según explica, en algunas se han habilitado sistemas en los que las personas con discapacidad auditiva se registran y pueden enviar mensajes de texto en caso de emergencia, pero si salen del territorio de la comunidad en la que se han registrado ya no pueden realizar dicha llamada de emergencia.

"El servicio en muchos casos tampoco incorpora la posibilidad de poder comunicarse a través de lengua de signos, a personas sordas usuarias de esta lengua", subraya, para añadir que no garantizar la accesibilidad de este servicio implica "dejar fuera de la protección" a este colectivo.

También recuerda que el mandato de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 11 hace un llamamiento a los Estados para que adopten todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo.

En 2011, el Parlamento Europeo apeló a la Comisión para que presentara propuestas legislativas y de estandarización para hacer completamente accesibles los servicios del 112 a toda la ciudadanía.

Además, el Congreso de los Diputados aprobó en mayo de 2013 una proposición para instar al Gobierno a promover junto a las autonomías medidas que garanticen la accesibilidad del servicio de emergencias 112 a las personas sordas, con discapacidad auditiva y dificultades del habla, incluyendo también el uso de las tecnologías y los móviles.

La propia la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil de 2015 establece la "inclusión y accesibilidad universal de las personas con discapacidad" como principios rectores del sistema de protección civil, al que habrán de ajustarse todas sus actuaciones.

"Por todo ello, y ante un corpus jurídico amplio que obliga, no caben excusas para no hacer efectiva la accesibilidad del 112", apunta el CERMI, que reclama además poner un plazo a estas medidas que "comprometen la vida de ciudadanos que no garatizan el principio de igualdad recogido en la Constitución".