Ordenan evacuación en las costas de Carolina del Sur por Florence

El gobernador de Carolina del Sur (EE.UU.), el republicano Henry McMaster, ordenó hoy la evacuación obligatoria de la zona costera de este estado ante la llegada del huracán Florence, que se dirige hacia la costa Este estadounidense.



Los ocho condados que hay a lo largo de la costa comenzarán a evacuar a sus habitantes a partir del mediodía del martes, según precisó el gobernador, quien además informó de que se facilitarán accesos por carretera para permitir la salida.



Hasta un millón de personas podrían verse obligadas a abandonar la costa debido a esta orden, agregó McMaster.



"Sabemos que la orden de evacuación que estoy emitiendo será inconveniente -agregó-. Pero no jugaremos con la vida de la gente de Carolina del Sur".



Las oficinas estatales y las escuelas también cerrarán en 26 condados en la parte baja del estado y algunos colegios se utilizarán como refugios de evacuación, que se abrirán según sea necesario.



En Virginia, su gobernador, Ralph Northam, ordenó la evacuación de las 245.000 personas que viven en áreas del estado consideradas propensas a inundaciones antes de las 08.00 de este martes (12.00 GMT).



"Hago este anuncio ahora para dar tiempo para prepararse a los residentes, familias, escuelas y empresas", dijo Northam ante la llegada prevista de Florence este próximo jueves a las costas estadounidenses.



Carolina del Norte, por su parte, ha comenzado ya a evacuar a aquellos ciudadanos que lo deseen, aunque todavía no ha emitido ninguna orden obligatoria, aunque sí el estado de emergencia.



A Carolina del Sur, Carolina del Norte y Virginia, se le sumó hoy Maryland, cuyo gobernador también declaró el estado de emergencia ante la llegada del ciclón.



El presidente estadounidense, Donald Trump, solicitó en Twitter a los ciudadanos que sigan las indicaciones de las autoridades.



"Las tormentas en el Atlántico son muy peligrosas. Alentamos a cualquier persona en el camino de estas tormentas a prepararse y a prestar atención a las advertencias de los funcionarios estatales y locales. El Gobierno federal está supervisando de cerca y listo para ayudar. ¡Estamos con ustedes!", alertó el mandatario.



"Mi gente me acaba de informar que esta es una de las peores tormentas que azotará la costa este en muchos años. Además, parece que impactará directamente a Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia. ¡Estén preparados, tengan cuidado y pónganse a seguro!", dijo después Trump en otro tuit.



Florence se convirtió hoy en un huracán de categoría 4, de un máximo de 5, al subir sus vientos máximos sostenidos a 140 millas por hora (220 km/h) mientras se aproxima a Carolina del Norte y Carolina del Sur, en la costa sureste de Estados Unidos.



En un boletín especial, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) indicó que un avión "cazahuracanes" les informó de que el ciclón se "había fortalecido rápidamente" y había subido a categoría 4.



Florence se encuentra a 525 millas (845 kilómetros) al sur-sureste de Bermudas y a 1.170 millas (1.880 kilómetros) al este-sureste del cabo de Fear, en Carolina del Norte.



De acuerdo a un probable patrón de trayectoria, el sistema llegará a la costa de las Carolinas entre la noche del jueves y madrugada del viernes próximo.