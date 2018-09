Kim dice que quiere reunirse con Xi para seguir consolidando lazos

El líder norcoreano, Kim Jong-un, ha expresado su deseo de reunirse pronto con el presidente chino, Xi Jinping, para seguir consolidando lazos con el país vecino, según informó hoy la agencia estatal de noticias KCNA.



Así se lo transmitió Kim a Li Zanshu, "número tres" de Pekín con el que se reunió el domingo en Pionyang con motivo de las celebraciones por el 70 aniversario de la fundación de Corea del Norte.



El líder norcoreano explicó a Li que una nueva reunión con Xi ayudaría "solidificar aún más y a profundizar la firme y especial relación" entre los dos países, según KCNA.



Li, que durante la reunión le entregó a Kim una carta firmada por Xi, subrayó el deseo de Pekín de cimentar lazos sostenibles y estables "independientemente de la situación internacional".



El encuentro resalta la reciente mejora de relaciones entre los dos países tras años de alejamiento ante los avances del programa nuclear de Corea del Norte, cuya economía depende enormemente de su vecino y principal socio comercial.



Prueba de ello es que el líder norcoreano, Kim Jong-un, ha visitado China tres veces este año para reunirse con Xi en pleno proceso de acercamiento entre Pionyang y la comunidad internacional, el cual ha llevado al régimen a comprometerse a poner fin a su programa nuclear.



Por otro lado, los medios estatales norcoreanos finalmente informaron hoy de los fastos para celebrar el 70 aniversario del país.



Al contrario de lo que suele ser habitual, el régimen optó por no hacer una cobertura en vivo del desfile militar que realizó en la víspera de cara a no calentar los ánimos en la Casa Blanca en pleno diálogo sobre desnuclearización con Washington.



En ese sentido, el ejército norcoreano no desplegó ayer ningún misil balístico de gran alcance en un intento por no entorpecer un diálogo ya de por sí estancado en los últimos meses.



La agencia KCNA también informó de que Kim Jong-un y su mujer, Ri Sol-ju, asistieron el domingo a una representación de gimnasia masiva en el estadio del 1 de mayo de la capital norcoreana.



Es la primera vez en cinco años que Corea del Norte vuelve a organizar este espectáculo, un fastuoso y multitudinario despliegue que alaba al régimen y sus logros.



Esta nueva edición se titula "Un país glorioso" y se representará en Pionyang hasta el 30 de septiembre.