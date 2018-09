Bachelet: las sentencias basadas en juicio injusto deben ser revisadas

La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo hoy estar "extremadamente preocupada" porque se lleven a cabo "actos irreversibles" en Egipto contra personas condenadas a muerte tras un juicio injusto.



"Estoy extremadamente preocupada por la confirmación de 75 condenas de muerte que no se basaron en un juicio justo, y si las sentencias se ejecutan, podrían convertirse en un acto irreversible de injusticia", afirmó Bachelet en un comunicado.



Casi un mes y medio después de dictar 75 condenas a muerte en la primera parte de su sentencia, el Tribunal Penal del Sur de El Cairo completó ayer su veredicto con la confirmación de aquel fallo y 659 sentencias de cárcel más, 47 de ellas a cadena perpetua.



Con ello la justicia egipcia cerró la causa por la masacre el 14 de agosto de 2013 de la plaza Rabaa al Adauiya en agosto de 2013, que acabó con el violento desalojo policial, en el que murieron entre 600 y 800 personas, dependiendo de la fuente.



Ni un solo oficial de las fuerzas de seguridad ha sido juzgado por aquellos incidentes.



"La conducta de la Corte Criminal del Cairo ha sido ampliamente criticada y con razón, porque 739 personas fueron juzgadas en masa y no se les permitió representación legal individual. Además, no se les permitió dar evidencias en su defensa y la fiscalía no dio suficiente pruebas de su culpabilidad", subrayó Bachelet.



"La evidente falta de derechos básicos de los acusados hace dudar de todo el proceso. En particular de las 75 sentencias de muerte confirmadas ayer, que si se implementan, representaría una grave injusticia", puntualizó.