Erdogan critica que sólo se denuncie a Asad cuando usa armas químicas

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha criticado que la comunidad internacional sólo se oponga a los ataques del régimen sirio contra las zonas rebeldes cuando se usan armas químicas, pero no cuando se emplean armas convencionales, informa hoy el canal turco NTV.



"Quedarse únicamente en la amenaza de las armas químicas y desentenderse de las muertes causadas por las armas convencionales no es una postura correcta", dijo el presidente.



Erdogan hizo estas declaraciones a los periodistas que lo acompañaban en el avión de regreso de la cumbre celebrada en Teherán el viernes pasado con sus homólogos iraní, Hasan Rohaní, y ruso, Vladímir Putin, y centrada en Siria.



Preguntado por la posibilidad de un ataque sirio con armas químicas contra los grupos rebeldes en la región de Idleb, Erdogan tachó estas especulaciones de "pretexto burdo" para poder hablar sobre cómo se reaccionaría en caso de que se produjera, mientras nadie se interesaba por los bombardeos convencionales.



Aseguró que la cumbre, en la que presionó a favor de una declaración de alto el fuego en Siria que finalmente no tuvo lugar, fue positiva porque había consenso en seguir negociando la posibilidad de una tregua.



"Estoy a favor de una solución política, no militar, en Siria", dijo Erdogan.



Agregó que sigue en pie la idea de convocar una futura cumbre sobre Siria con los dirigentes de Alemania, Francia, Rusia y Turquía, y que el próximo 14 de septiembre se reunirán en Estambul con representantes de estos cuatro países para preparar ese encuentro, cuya fecha no especificó.