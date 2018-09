El acuerdo contra el Cambio Climático de París, "al borde del colapso"

El acuerdo alcanzado en París hace tres años por 195 naciones con el objetivo de combatir el cambio climático se encuentra "al borde del colapso" por las desavenencias en la financiación, denunciaron en Bangkok grupos ecologistas.



Conforme a lo pactado en la capital francesa los países desarrollados tienen que aportar 100.000 millones de dólares anuales a partir de 2020 destinados a las naciones más desfavorecidas para luchar contra el cambio climático y paliar sus efectos.



"Hay una docena de países, encabezadas por la posición de Estados Unidos, que socavan las propuestas para avanzar en los mecanismos claves de financiación" que se negocian en la Conferencia sobre el Cambio Climático que termina este domingo en la capital tailandesa, señaló en rueda de prensa la británica Rachel Kennerly.



Kennerly, representante de Friends of the Earth, conminó a los países líderes en la lucha contra el cambio climático, entre ellos la Unión Europea", a dar un paso al frente y dejar de lado "las ambiciones" políticas estadounidenses.



La cita de Bangkok, donde participan 1.400 delegados de más de 190 países, es la última reunión preparatoria antes de la Cumbre del Clima (COP 24) que tendrá lugar en Katowice (Polonia) en diciembre.



El indio Harjeet Singh, portavoz de ActionAid International, achaca la "crisis" a una "falta de confianza" entre los países desarrollados y las naciones en desarrollo sobre la utilización de los fondos comprometidos bajo el Acuerdo de París.



"No podemos permitir que Trump y los grupos de presión (de las industrias fósiles) continúen quebrando (el Acuerdo de) París mientras (Estados Unidos) abandona el pacto", señaló Jesse Bragg, de la ONG estadounidense Corportate Accountability.



A pesar de que Washington anunció en junio de 2017 la retirada de su país del Acuerdo de París, esta no será efectiva hasta el noviembre 2020.



Parte de los fondos acordados serán destinados a aliviar y mitigar los daños y consecuencias ocurridas por desastres medioambientales extremos y financiar la adaptación a los cambios tecnológicos en los países menos favorecidos.



"Esperamos que las naciones (desarrolladas) se den cuenta de que sus acciones son una negación clara de sus responsabilidades", dijo la filipina Lidy Nacpil, de la asociación Asian People's Movement on Debt and Development.



Nacpil remarcó que ese mensaje a los Gobiernos puede ser "generado" desde los trabajos de asociaciones ecologistas locales.



"Con o sin acuerdos multilaterales debemos seguir presionando" para combatir al cambio climático y alertó sobre la situación de "urgencia" de las negociaciones antes de la COP24.