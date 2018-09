AxSí exige al Gobierno que no juegue con el pan de los andaluces

Andalucía Por Sí (AxSí) ha reiterado su “apoyo incondicional” a los trabajadores y las trabajadoras de las factorías de Navantia en Andalucía y de las empresas auxiliares vinculadas a la industria naval “una nueva incertidumbre que se cierne para el mantenimiento del empleo” por “la nefasta gestión del Gobierno de España en el caso de los contratos con Arabia Saudí”.

Joaquín Bellido, coordinador nacional de AxSí dijo que “compartimos la preocupación y apoyamos la reivindicación del mantenimiento de los encargos”. Recordó que “a falta de otras alternativas por la negligencia del Gobierno, ahora el PSOE, antes el PP, esa carga de trabajo es crucial para los centros de Navantia en la Bahía de Cádiz - San Fernando, Cádiz y Puerto Real - y de las empresas auxiliares que operan al lado del sector público”. “También – recordó – es importante para mejorar la calidad del empleo en el epicentro europeo del paro”.

Exigió al Gobierno que “no juegue con el pan de los andaluces”. “El Gobierno debe actuar y tomar buena nota de la necesidad de garantizar el empleo y preocuparse de cargas de trabajo complementarias, alternativas y estables para sacar del borde del precipicio nuestra industria naval. No es justo que se les toque el pan otra vez a muchas familias gaditanas y no haya un plan que de trabajo. Ya anunciaron que los planes de empleo para Andalucía están en estado embrionario y para colmo eliminan cargas de trabajo. No tienen vergüenza. Ya estamos hartos de gestos y de dobleces políticas para ver quién de la izquierda es el más de izquierdas. Con el pan no se juega. Los andaluces empezamos a estar hartos de tener que hacer las maletas para buscar trabajo fuera de nuestra tierra''.

“Sabemos construir y reparar buques y no podemos permitir que nos hundan otra vez por la falta de acciones políticas, de gestión y diplomáticas que tengan en cuenta las necesidades de miles de familias andaluzas. Exigimos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que deje de dar bandazos que perjudican a los trabajadores andaluces como cuando posterga sin fecha un plan de empleo y, ahora, pone en riesgo un contrato tan importante, vital, hoy por hoy, para la Bahía de Cádiz”.

Ayer mismo, Bellido mantuvo una reunión en San Fernando con el coordinador local de AxSí, Lolo Picardo, Fran Romero, portavoz andalucista en el Ayuntamiento y otros integrantes para analizar la información que se iba teniendo y conocer de primera mano la situación en la factoría.

Fran Romero calificó la posible pérdida del contrato de las corbetas como "un jarro de agua fría" que, de confirmarse, "pondría en jaque toda la estrategia empresarial y comercial de Navantia en el mundo". "Se ha firmado un contrato y si ahora se revoca nos convertiríamos en el hazmerreír en Europa y en el mundo”, afirmó.

“Mi apoyo incondicional a los trabajadores de Navantia que de nuevo se han visto obligados a echarse a la calle ante la incertidumbre de los contratos de las corbetas. Debemos luchar por la carga de trabajo de nuestros astilleros y la generación de miles de puestos de trabajo que pueden venir para la industria auxiliar de La Isla y su Bahía”, manifestó.