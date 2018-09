Rivera afirma que Cs no ha sido una "comparsa" en la Junta, "como IU"

El presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha asegurado este sábado que "la falta de regeneración es lo que ha hecho que el PSOE incumpla su palabra, sus acuerdos, incumpla con los andaluces", y ha indicado que su partido en Andalucía ha hecho "lo correcto, que Cs no fuera una comparsa metidos dentro de la Junta como han sido otros partidos, como IU, mirando para otro lado".

En un acto en Málaga capital, Rivera ha dicho estar "muy orgulloso" del trabajo realizado por el partido en Andalucía, "que no era nada fácil", apuntando que "lo correcto era que hubiera investidura, presupuestos y estabilidad, pero también ser exigentes". "Nosotros hemos controlado, hemos expulsado a los imputados, hemos cambiado leyes, hemos bajado impuestos", ha señalado.

Ha recordado que la propuesta del comité andaluz, presentada por el candidato de Cs a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Marín, para dar por roto el pacto de investidura con el PSOE-A fue aprobada por unanimidad por la Ejecutiva Nacional, y ha considerado que los andaluces valoran el trabajo realizado por el partido a nivel regional.

Rivera ha destacado que "no se puede gobernar España dando la espalda a Andalucía, pero no por una cuestión política o electoral, que evidentemente ahí están los números; sino que hablo de emociones, de proyecto, de valores". "Quien quiera gobernar en España tiene que contar con Andalucía", ha indicado.

Así, ha señalado que este curso político que empieza "es clave" y que las elecciones andaluzas, "que tarde o temprano habrá", son "fundamentales" porque, en su opinión, para ganar en España "tiene que haber un cambio" en Andalucía. Así, ha incidido en que la región andaluza "tiene que ser el empuje, la clave, la llave que empuje ese cambio en toda España".

Asimismo, ha asegurado que "no sirven presidentes del Gobierno que no vengan por Andalucía porque se lo dice la presidenta de la Junta", sino que, ha dicho, "necesitamos un presidente en España que venga cuando quiera, que se lleve bien con sus compañeros y que piense en todos". "Yo la verdad es que tengo la suerte de que mis compañeros quieren que venga por Andalucía, otros no pueden decir lo mismo", ha manifestado.

"Cs es la esperanza de mucha gente de cambiar esta tierra de oportunidades después de 37 años, que son suficientes, yo tengo 38. Se me ha hecho largo", ha considerado.

Además, ha señalado que será "un orgullo" que un día Andalucía tenga un presidente "con palabra, honesto y un gobierno honrado, limpio y que ilusione a la gente", apostando por "reconocer las raíces de donde uno es", y a la vez tener "un proyecto grande de país", y poniendo en valor "esa Andalucía que forma parte del proyecto de España".