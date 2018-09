EEUU entorpece la financiación contra el cambio climático

Estados Unidos ha propuesto incluir los préstamos facilitados a países en desarrollo como parte de los fondos para combatir el cambio climático comprometidos bajo el Acuerdo de París, lo que asociaciones ecologistas calificaron hoy de "bloqueo".



La fórmula estadounidense, con el apoyo de Australia y Japón, se debate durante la Conferencia sobre el Cambio Climático que se celebra en Bangkok hasta el domingo, la última reunión preparatoria antes de la Cumbre del Clima (COP 24) que tendrá lugar en Katowice (Polonia) en diciembre.



Un miembro de una coalición de países suramericanos presente en la Conferencia, en la que parte de las reuniones son a puerta cerrada, confirmó a Efe que Estados Unidos lidera el bloque que presenta más "escollos" a la negociación sobre la financiación.



Conforme a lo acordado en 2015 en la capital francesa los países desarrollados tienen que aportar 100.000 millones de dólares anuales a partir de 2020 destinados a las naciones más desfavorecidas para luchar contra el cambio climático y paliar sus efectos.



"El dinero tiene que ser 'nuevo' no en préstamos, donde los países recuperarían los fondos", dijo a Efe Ruchi Tripathi, representante de la federación "ActionAiD", que sirve de paraguas para decenas de asociaciones medioambientales de los cinco continentes.



Tripathi también indicó que "algunas naciones de la Unión Europea se esconden detrás de la posición estadounidense".



La representante de "ActionAid" indicó a su vez que aunque se han alcanzado "pequeños avances" durante la cita de Bangkok, las diferentes posiciones entre las naciones "son evidentes".



"Sin una financiación adecuada, los países en desarrollo no tendrán la capacidad para afrontar el incremento de impactos adversos por el cambio climático", apunta ActionAid en un comunicado.



A pesar de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la retirada del país del Acuerdo de París, esta no será efectiva hasta el 2020.



La federación ecologista recuerda que Washington mantiene un "rol activo" en las negociaciones en las que ha propuesto una serie de medidas que dificultan el avance en "temas vitales".



Más de 1.400 delegados de 182 países participan desde el pasado martes hasta el domingo en la Conferencia sobre el Cambio Climático de Bangkok.



Los delegados en la capital tailandesa negocian un manual de normas y directrices que incluya metas, calendarios y políticas para que los países reduzcan sus emisiones de gases contaminantes, responsables del calentamiento global, según el Acuerdo de París.



En la capital francesa los países marcaron como objetivo que las temperaturas no superen este siglo los 2 o preferiblemente 1,5 grados Celsius con respecto a los niveles preindustriales.