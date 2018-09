Cómo escoger las mejores Barras Led 4x4

Conducir "Off Road" es una actividad muy popular entre los conductores de 4x4. “Off Road” significa conducir en carreteras sin asfaltar, como ocurre en las cercanías a los cauces de los ríos o a través de barro, arena, rocas y otros terrenos naturales. Y si bien conducir Off Road es increíblemente divertido también implica un gran riesgo, especialmente cuando vamos al volante de noche.

Conducir de noche sin la iluminación adecuada nunca es una buena idea. No poder ver bajo estas condiciones obviamente crea problemas de seguridad que pueden evitarse fácilmente con el equipo adecuado, como es el caso de las barras de led 4x4. Estas barras tienen que ser lo suficientemente potentes para atravesar la niebla, los bosques oscuros e iluminar los senderos más complicados.

La importancia de una barra LED 4x4

¿Por qué tus luces 4x4 deben estar hechas de LED? Debido a los numerosos desafíos que conlleva conducir por caminos no pavimentados, es muy importante que elijas un equipo de iluminación confiable que pueda resistir horas de uso y abuso. Pero no todas las barras LED son buenas. Si compras una incorrecta, no solo estás malgastando dinero en un producto malo, sino que también estás poniendo en riesgo tu seguridad cada vez que sales de la carretera con un dispositivo de iluminación defectuoso.

Una buena barra de LED debe tener las siguientes características:

1. Ser versátil para poder usarla en distintas posiciones

Una de las mejores cosas de las barras de luz LED es su versatilidad. Se pueden montar en cualquier lugar, según tus preferencias y especificaciones. Una de las mejores posiciones para colocarla es en el techo de tu automóvil o en la parte superior del parabrisas. A pesar de que requiere de un equipo de montaje adicional, los beneficios que obtendrás valen la pena. Con esta posición, el ángulo de la luz se establece para cubrir un área más amplia, lo que te proporciona una excelente iluminación al conducir.

2. Ser duradera y de buena calidad

Debemos escoger barras de luz LED que merezcan la pena en cuanto a su relación entre el precio y la calidad. De nada sirve comprar unas barras LED chinas baratas que solo duren unas pocas semanas y puedan fallar en cualquier momento. Existen muchas barras en el mercado que aún cuando son muy baratas corren el riesgo de que en menos de 1 año se fundan los leds, la carcasa se oxide y entre condensación y el agua en la óptica, arruinando así la experiencia del usuario y poniendo en peligro tu seguridad. Al comprar una barra LED tenemos que fijarnos en la calidad del Chip Led, la óptica y la estructura de la barra.

3. Cumplir con las homologaciones y normativas impuestas por la Unión Europea

Las leyes y normativas existen para algo y una barra LED aprobada por la Unión Europea es una barra que ha cumplido con todos los requisitos industriales y de manufacturación para su venta. Estas barras te garantizan ser resistentes y duraderas, lo que las hacen ideales para cualquier entorno.

4. Contar con una garantía mínima de 2 años

Aunque compremos barras LED de distribuidores autorizados y que estén aprobadas, existe la posibilidad de que algunas vengan con fallos de fábrica que pueden acortar su vida útil. En este tipo de situaciones algo que contenta a todos los usuarios es tener una garantía válida, por eso, lo ideal es comprar barras LED en tiendas que garanticen al menos un mínimo de 2 años de garantía para evitar que perdamos nuestro dinero.