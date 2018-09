Andalucía, cerca del adelanto electoral: Cs rompe con el PSOE

El Comité Ejecutivo Nacional de Cs, presidido por Albert Rivera, ha aprobado por unanimidad este viernes la propuesta que ha elevado el líder andaluz, Juan Marín, de modo que da por roto el pacto de investidura que la formación suscribió en Andalucía con el PSOE-A tras las elecciones autonómicas de marzo de 2015 y que permitió que Susana Díaz fuera investida como presidenta de la Junta por el Pleno del Parlamento.

La señora Díaz y el PSOE han agotado la paciencia de los andaluces, también la de Ciudadanos

"El PSOE-A ha roto el acuerdo de investidura y sin dar ni una sola explicación", ha dicho Marín en rueda de prensa en Málaga, junto al secretario general de Cs, José Manuel Villegas, tras la reunión de la Ejecutiva nacional; donde ha criticado los "incumplimientos" y la "falta de voluntad" de los socialistas andaluces para dar cumplimiento a las medidas de regeneración democrática que contempla el referido acuerdo.

Ha avisado de que la presidenta andaluza, Susana Díaz, y el PSOE-A "han agotado la paciencia de los andaluces y de Cs", toda vez que ha criticado que "cuando se trata de hablar de regeneración democrática el PSOE-A da un portazo, huye del debate" y además, como ha rechazado, "intenta justificar lo injustificable: hacer responsable de la ruptura del pacto a los que cumplimos al cien por cien nuestros compromisos".

En la misma línea, el líder andaluz de Cs ha señalado que la única explicación que encuentran a este comportamiento de los socialistas es que "Susana Díaz a lo único que le tiene miedo es al calendario judicial, a la sentencia de los ERE, la comisión de investigación de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) y a las consecuencias que se dirimen de ese caso".

Ha recordado que los socialistas y Díaz "se comprometieron a hacer una ley electoral que permitiera la proporcionalidad, es decir, que el voto de cada andaluz valiera exactamente lo mismo; a poner en marcha una oficina contra la corrupción política; en definitiva, a hacer limpieza en una comunidad azotada desde hace muchos años por la corrupción en muchas de sus instituciones". Pero, ha dicho, Díaz "ha defraudado una vez más a los andaluces" y no ha dado explicaciones "aunque ha tenido tiempo".

Ha insistido en que habla de ruptura por parte del PSOE "porque Cs no hemos incumplido nada", retando a los socialistas a que "cite un solo punto de los acuerdos que no hayamos cumplido", al tiempo que ha incidido en que "no han llegado a cumplir ni el 12 por ciento de los acuerdos de regeneración democrática". "No podemos culpar a los que cumplen de las decisiones que ha tomado el PSOE de incumplir para buscar una excusa para convocar elecciones", ha dicho.

Para Marín, "no hay ningún motivo para adelantar elecciones en Andalucía y quien diga lo contrario está engañando a los andaluces", incidiendo en que hay presupuestos aprobados hasta el 31 de diciembre. "¿Dónde está la inestabilidad? En que Díaz no tiene mayoría absoluta, por eso tiene que convocar elecciones, pues tendría que hacerlo también Pedro Sánchez", ha dicho, acusando a la presidenta andaluza de tener "esta decisión tomada hace tiempo" y de "hacer un teatro para poder justificar un adelanto electoral".

"Díaz le tiene miedo al calendario judicial, por los asuntos pendientes, y a las urnas, porque si el voto de los andaluces valiese lo mismo posiblemente terminaríamos con 35 años de gobierno socialista", ha asegurado Marín, quien ha criticado, además, que los socialistas "no han tenido voluntad de negociar los presupuestos para 2019 en ningún momento".

AFORAMIENTOS

Respecto a los argumentos para no cumplir lo relativo a la supresión de los aforamientos en Andalucía, ha señalado que los socialistas "mienten", porque "Díaz solo tiene que firmar la proposición de ley que Cs ha presentado en el Parlamento andaluz para que se ponga en marcha la tramitación" y, luego, "será el Congreso quien decida si hay o no incompatibilidades"; proceso que una vez terminado "es cuando habrá que convocar un referéndum, no ahora".

Además, ha indicado que "no hay que reformar el Estatuto de Andalucía para poner en marcha una oficina de lucha contra la corrupción, ni para poner en marcha una reforma de la ley electoral ni una ley de subvenciones que acaben con ayudas de carácter arbitrario". "Creo que Díaz se ha quedado sin argumentos, y no vamos a permitir que nos digan que los que cumplimos con todos nuestros acuerdos somos los culpables. Han tenido cuatro años", ha dicho.

"No ha habido voluntad política por parte de Díaz y solo ha mirado el calendario electoral a ver cuándo a ella y su partido le interesa convocar elecciones", ha insistido Marín, quien ha indicado que la formación naranja "va a cumplir su compromiso con los andaluces que nos votaron y los que no, y hay puntos en materia legislativa que vengan del grupo que vengan, si es bueno para los andaluces, Ciudadanos siempre vamos a arrimar el hombro".

Marín ha reiterado que "hoy nos sentimos, y así me lo ha expresado también el resto de la ejecutiva, liberados de esos compromisos que habíamos firmado por los incumplimientos que el PSOE y Díaz han demostrado", asegurando que apoyarán leyes "en los términos que hemos venido defendiendo".

INFORME DE "LOGROS E INCUMPLIMIENTOS" DEL ACUERDO

Desde Cs han difundido a la prensa el informe elaborado por el partido que "analiza los logros conseguidos" por la formación naranja durante esta "etapa política", así como "los incumplimientos" por parte del PSOE-A "de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Investidura".

La mayor parte de los puntos del acuerdo de investidura que Cs considera "incumplidos" por el PSOE-A se enmarcan en los bloques de medidas de regeneración democrática de los partidos políticos o de la administración.

Así, dichos "incumplimientos" socialistas tienen que ver con la eliminación de aforamientos a nivel autonómico, la reforma de la Ley Electoral, la limitación de mandatos de presidentes, la creación de la Oficina contra el fraude y contra la corrupción, las aprobaciones de las leyes de Buen Gobierno y Estatuto de Altos Cargos, la andaluza de Subvenciones y la de la Cámara de Cuentas, o medidas para evitar las "puertas giratorias" y limitar los cargos de libre designación de funcionarios a nivel 30.

Además, en su informe, Cs menciona otros puntos "incumplidos" por el PSOE en materia de apoyo al emprendimiento y el trabajo autónomo, políticas activas de empleo, medidas e incentivos fiscales, para una universidad pública de excelencia y una investigación sanitaria al servicio de la ciudadanía.

Así las cosas, el informe concluye con una propuesta de acción, que pasa por "constatar los incumplimientos por parte del Gobierno de Susana Díaz (...) teniendo especial relevancia aquellos que tienen que ver con la regeneración democrática", los cuales, unidos a la "decisión" del Ejecutivo socialista de "no cumplirlos, a pesar de los meses que restan de legislatura, conllevan la ruptura del acuerdo de investidura", según ha zanjado Cs.