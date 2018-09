Errejón esperará la orden de Iglesias para dejar la Ejecutiva

El secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos, Íñigo Errejón, ha asegurado hoy que abandonará la Ejecutiva del partido, cuya composición es decisión directa del secretario general, Pablo Iglesias, cuando así se lo pida.



"Es un órgano que constituye el secretario general, que no votan los inscritos. Yo entré cuando me lo pidió y dejaré de estar cuando así se me pida", ha dicho Errejón en RNE al ser preguntado sobre su salida de la dirección nacional para dedicarse de lleno a su candidatura a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.



El pasado miércoles, en una entrevista con EFE, Iglesias dio por hecho la salida de Errejón de la Ejecutiva y afirmó que solo supone "convertir una situación de hecho en una situación de derecho" porque "llevaba ya muchos meses dedicado fundamentalmente a preparar las elecciones".



"Estoy volcado en mi candidatura para gobernar en la Comunidad de Madrid y soy miembro de la dirección nacional; cuando se considere que me tengo que volcar solo en lo primero será consolidar una cosa que, de facto, ya estoy haciendo, que es trabajar fundamentalmente para ganar Madrid", ha dicho Errejón.



Por el contrario, el diputado de Unidos Podemos no tiene planes de abandonar su escaño y planea compatibilizar su asiento en el Congreso con la preparación de su campaña "mientras le den las fuerzas".



En la entrevista con EFE, Iglesias también apuntó que si en las elecciones en Madrid Errejón "sale a ser vicepresidente, nunca será presidente" porque se sale a los partidos a ganar y no a por la segunda posición.



Una afirmación que Errejón interpreta como una "reflexión general", si bien ha puntualizado que en todas las campañas que ha organizado ha salido con "voluntad de ganar".



No obstante, ha añadido que "no gana quien dice más veces que hay que ganar", que "no tiene que ver con golpes de pecho" ni con hablar solo de una "carrera de caballos", sino que es "mejor hacer que decir" y salir con humildad y consciente de que la transformación que piden los ciudadanos requiere construir mayorías "con diferentes".



Errejón ha confirmado también que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, aún no le ha confirmado si repetirá como candidata al ayuntamiento, aunque la "intuición" del dirigente de Podemos es que se presentará a la reelección.



Cree que Carmena ha dado una lección con su capacidad de "convencer y atraer" a quienes tienen "otras siglas" y piensa que "ese es el camino".



Sobre las negociaciones de los presupuestos entre el Gobierno y Unidos Podemos, Errejón ha recordado que él siempre ha defendido el entendimiento y la cooperación para lograr "transformar España" y considera una "buena noticia" los acuerdos alcanzados con el PSOE.



Ha recordado que los números ya daban en 2015, pero el PSOE no quiso entonces, y ha admitido que el "tiempo" ha hecho que aprendan "a escuchar y colaborar". Algo de lo que se alegra, aunque hayan tardado.



Es lo que llama "competición virtuosa" entre diferentes. "Estamos aprendiendo y se avanza", ha dicho.