Iglesias confía en un acuerdo con PSOE en presupuestos en mes y medio

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado hoy que todavía no han cerrado un pacto de legislatura con el Gobierno, pero se ha mostrado optimista respecto a la posibilidad de lograr un acuerdo con el PSOE sobre presupuestos en un mes y medio.



Iglesias se ha pronunciado así en declaraciones a la Cadena Ser sobre el resultado de la reunión que ayer celebró con el presidente del Gobierno en el Palacio de la Moncloa para avanzar en la negociación presupuestaria.



El secretario general de Podemos ha resaltado hoy la importancia de los acuerdos alcanzados para bajar los impuestos a los autónomos y el IVA de los productos de primera necesidad, así como para revertir los recortes en educación y otras medidas de política internacional y memoria histórica como la retirada de la medalla y el complemento de la pensión al "torturador" 'Billy el Niño'.



No ha confirmado si han cuantificado el aumento del gasto público que supondrán las medidas consensuadas, pero sí ha dicho que percibió "cierto consenso" con Sánchez en que es necesario avanzar para lograr "justicia fiscal" en España.



En este sentido ha explicado que están de acuerdo en que hay que acabar con los privilegios fiscales de sociedades mercantiles, aunque ha insistido en que aún tienen que trabajar y prefiere anunciar acuerdos y no intenciones.



Iglesias sigue insistiendo en que el PSOE debe cumplir su compromiso de imponer un impuesto a la banca y a las transacciones financieras, y ha destacado el preacuerdo para subir el IRPF a quien cobre más de 10.000 euros al mes.



El líder de Podemos ha dicho que tendrán que esforzarse y "remangarse la camisa" para conseguir el apoyo de los partidos que respaldaron la moción de censura, como el PNV, el PDeCAT y ERC, para que "den los números" para sacar adelante los presupuestos, pero ha considerado que lo primero es cerrar el acuerdo entre el PSOE y la formación morada.



"Nadie dijo que la política fuera fácil, pero los ciudadanos han votado que nadie tenga mayoría absoluta y hay que llegar a acuerdos", ha dicho tras avanzar que "si el Gobierno quiere" esta dispuesto a "ayudar para que haya acuerdos".



Ha celebrado que ahora exista un Parlamento que "cogobierna" y ha vaticinado que "tarde o temprano" España tendrá un Gobierno en el que participen diferentes formaciones políticas, que es, en su opinión, la opción más "sensata" y "estable" y que representa mejor la voluntad de los ciudadanos.



Iglesias se ha referido, por último, a su reciente paternidad para afirmar que "ser padre cambia a cualquiera y de dos niños prematuros todavía más". "Tener hijos te hace mejor", ha dicho.