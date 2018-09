Díaz lamenta Cs tire tres años y medio por la borda

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha lamentado hoy que cuando aún quedan cinco meses de legislatura Ciudadanos vaya a "tirar por la borda tres años y medio por adelantarse diez minutos antes o diez minutos después a Casado".



"Creo que habrán calculado que les merece la pena tirar por la borda tres años y medio", ha dicho a los medios en Garrucha (Almería), donde ha asegurado que un posible adelanto electoral "va a depender, de la estabilidad".



"Es evidente que cuando ya no haya estabilidad hablarán los andaluces, pero hablarán de lo que quiera Andalucía y es evidente que lo que queramos los andaluces, incluida la fecha de las elecciones, se va a decidir aquí, en Andalucía, no en otro sitio y fuera de esta tierra", ha sostenido.



Ha defendido que la gestión de la Junta le merece mucho más la "pena que las bullas, los nervios y la precipitación que tenga Rivera" y que a pesar de que algunos "han venido muy nerviosos" ella sigue "trabajando".



"Eso es en lo que estamos en el día a día y es evidente que también estamos trabajando en nuestro presupuesto pero cuando vienen y te dicen: Cambie usted el estatuto de autonomía antes del 31 de octubre para hacer un presupuesto, es evidente que no se quiere la estabilidad", ha manifestado.



En este sentido, ha indicado que "si no se quiere la estabilidad es que hay otros intereses y esos otros intereses son los que pueden ser fruto de un cálculo electoral".



Así, ha defendido que Ciudadanos y su líder en Andalucía, Juan Marín, han aportado a la estabilidad durante tres años y medio en Andalucía, por lo que lamenta que "ahora el nerviosismo de Rivera eche eso por la borda".



"Lo positivo que estos tres años y medio hemos tenido tres presupuestos que han sido buenos, una estabilidad política que en otros sitios echaban de menos, la estabilidad es como la salud, cuando no ese tiene es cuando se echa en falta", ha apostillado.



De esta forma, censura la "estrategia electoral" del presidente de Cs, Albert Rivera, y que esté "nervioso y en una carrera con Pablo Casado a ver cuál de los dos ocupa más la derecha, cuál de los dos es más de derechas".



"Mañana mientras Rivera anda preocupado de lo suyo o de cómo aprovecha o utiliza a Andalucía en sus cuentas electorales y en su carrera con Casado, los andaluces van a ver publicados esos planes de empleo en el BOJA, los profesionales sanitarios en Andalucía van a ver que la carrera profesional se retoma", ha afirmado.



"Hay quien quiere venir a Andalucía a decirnos qué tenemos que hacer los andaluces y creo que nadie tiene duda ya de que el que en estos momentos más nervioso y desquiciado está es Rivera" que "mañana viene incluso aquí a ratificar sus nervios, sus prisas, sus bullas", ha profundizado.