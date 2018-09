El PSOE denuncia al alcalde de Linares ante la Agencia Tributaria

El PSOE de Linares (Jaén) ha denunciado a Juan Fernández, alcalde de Linares y ex militante socialista, ante la Agencia Tributaria por "ingresos indebidos y por dinero que faltaba de las cuentas del partido".



Así lo ha asegurado hoy, a preguntas de los periodistas, el secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, en referencia a la presencia hoy de Juan Fernández en el juzgado de Linares, en un acto de conciliación previo a la interposición de una querella criminal por injurias y calumnias contra el presidente y la vicepresidenta de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes y Pilar Parra, y contra el secretario general del PSOE de Linares Daniel Campos.



Reyes ha asegurado que "me imagino que es fruto y una reacción ala denuncia que el PSOE de Linares puso contra Juan Fernández el pasado 23 de agosto en Hacienda por ingresos indebidos y por dinero, que evidentemente faltaba de las cuentas del partido".



Por lo demás, se ha remitido a "la resolución de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, en la que después de un expediente largo, largo, ha quedado lo suficientemente demostrado su comportamiento y su actitud y a día de hoy ya no es militante del partido".



Reyes se refiere así a una resolución en la que acuerda expulsar como militante a Juan Fernández, "como consecuencia del expediente disciplinario incoado en meses pasados, tras considerarse probada la comisión de tres faltas muy graves".



En concreto, la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE determina en su resolución que Juan Fernández ha actuado al margen de los órganos de dirección del PSOE de Linares, por lo que le considera responsable de una falta muy grave por su "indisciplina reiterada en relación con las decisiones de las instancias competentes".



Asimismo, considera probado que ha rebasado sobradamente los límites de la lealtad y de la responsabilidad para con el partido, al "menoscabar la imagen de los cargos públicos o de las instituciones socialistas".



En concreto, la resolución considerada probado que desde el año 2013 se detraía 1.700 euros mensuales de una cuenta del partido "sin que haya quedado justificado el destinatario, el destino ni la finalidad de dichos importes, sin ser contabilizados ni reflejados en la contabilidad de la Agrupación".



El PSOE ganó las elecciones municipales de 2015 en Linares y Juan Fernández fue elegido alcalde en el pleno con el voto única y exclusivamente de los concejales del PSOE.

FERNÁNDEZ SE QUERELLARÁ

Por su parte, alcalde de Linares ha dado el paso previo en los juzgados a la presentación de una querella criminal por injurias y calumnias contra el secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes; el secretario general del PSOE de Linares, Daniel Campos; y la concejala socialista en el Consistorio linarense y vicepresidenta primera de la Diputación de Jaén, Pilar Parra.

Fernández ha presentado este martes el escrito de conciliación previa por la vía civil. De no cumplir este requisito previo y de contar con el decreto de celebración del acto de conciliación, la futura querella del alcalde de Linares quedaría archivada.

Fuentes próximas al alcalde han confirmado que el objetivo de acudir a los tribunales es que se clarifiquen en sede judicial las acusaciones sobre las irregularidades económicas de las que se le han imputado desde la dirección local del PSOE y que ha supuesto su expulsión.

El alcalde se ha dirigido personalmente a los juzgados de Linares donde ha registrado un escrito a modo de demanda en el que se relatan los hechos objeto de la querella y en el que se solicita tanto a Reyes como a Campos y Parra que se retracten y pidan perdón.

Una vez admitida la demanda de conciliación se dará traslado de la misma y se convocará a las partes a una comparecencia en el Juzgado. Si no hay avenencia, el camino queda libre para la presentación de la querella por injurias y calumnias.

Ferraz determinó a principios de agosto su expulsión en el marco del expediente abierto en abril por la dirección local. Lo hizo tras considerar "probada la comisión de tres faltas muy graves", que el alcalde, por su parte, ha venido tachando de "absolutamente falsas", situando lo ocurrido en una estrategia para quitarlo "del medio", ya que "estorba" al criticar los incumplimientos de las administraciones con Linares, especialmente, de la Junta.

La resolución aludía a una "indisciplina reiterada en relación con las decisiones de las instancias competentes del partido", así como a haber rebasado "sobradamente los límites de la lealtad y de la responsabilidad para con el partido", al "menoscabar la imagen" de cargos públicos o instituciones.

En tercer lugar, señalaba "falta de probidad y de honradez" con una "irregular administración de los fondos del partido", ya que "desde 2013 se detraía 1.700 euros mensuales de una cuenta del partido sin que haya quedado justificado el destinatario, el destino ni la finalidad" y "sin ser contabilizados ni reflejados en la contabilidad de la agrupación".