La Junta incluye los implantes cocleares bilaterales para niños

La Junta de Andalucía ha incluido hoy en su cartera de servicios de la sanidad pública los implantes cocleares bilaterales para niños de 0 a 7 años con sordera severa de origen neurosensorial, una modificación del protocolo que busca mejorar la audición de estos menores y favorecer su integración en la sociedad.



Esta medida ha sido analizada hoy por la presidenta, Susana Díaz, con profesionales sanitarios de los tres hospitales de referencia en el tratamiento de la sordera mediante implantes, que son el Hospital Clínico de Granada, el de Málaga y el Hospital Virgen Macarena de Sevilla.



La consejera de Salud, Marina Álvarez, ha explicado a los periodistas que desde hoy ya se ha incluido en cartera de servicios y por lo tanto se puede aplicar, aunque siempre dependerá de la decisión clínica, ya que hay casos que es mejor tratar con audífonos.



Estos implantes cocleares se utilizan entre 0 y 7 años porque en los tres primeros años de vida se desarrolla la vía auditiva, pero se deja un margen porque puede haber niños en los que se retrase, mientras que a partir de los 7 años se seguirá el mismo protocolo que hasta ahora.



La medida ya está incluida por algunas comunidades en su cartera de servicios, pero el sistema nacional no lo contempla entre sus prestaciones, por lo que no está extendido, ha dicho.



Los primeros años serán "de transición", con más actuaciones de la media, según la consejera, ya que a las cifras de cada año de niños con problema de sordera se añadirán los que ya tienen un implante coclear y necesitan el segundo.



Álvarez ha dicho que es "un gran avance" del sistema público andaluz que tendrá "mucho impacto", ya que se ha detectado que con el segundo implante los niños mejoran su audición.



Además, ha subrayado la importancia del cribado de problema de audición, que permite detectar entre los recién nacidos los problemas de hipoacusia, ya que es "clave" la intervención en los seis primeros meses de vida.



La consejera ha explicado que este cribado está implantado en el sistema público pero ha recordado que hay un 15 o 20 por ciento de niños que nacen en centros privados, por lo que ha hecho un llamamiento a todas las familias para que no olviden hacerlo en las primeras 24 horas.