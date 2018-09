Un malagueño representará a España en el certamen de Míster Mundo

El joven malagueño Daniel Torres de 28 años será el representante español en el próximo concurso de Míster Mundo, que tendrá lugar el 27 de enero de 2019 en Filipinas, y así tomará el testigo de Juan García, que se proclamó el "hombre más guapo del mundo" en 2007 en China.



Según ha informado hoy la organización del certamen en un comunicado, Torres, de 1,88 metros de altura y 80 kilos de peso, se impuso el sábado pasado en la gala de Míster Mundo España, celebrada en la Sala Tito’s de Palma de Mallorca, a otros quince aspirantes de otras tantas comunidades del país,



El joven, que trabaja como vigilante de seguridad, será el segundo malagueño que represente a España en el certamen de belleza "más importante a nivel internacional", que se celebra cada dos o tres años desde mediados de los noventa.



"Estaba muy nervioso, porque todos eran muy buenos candidatos, y como ya estuve representando a España en 2016 en Míster Internacional en Tailandia pensaba que no me iban a elegir", ha dicho Torres, que se ha confesado "un enamorado" de los certámenes de belleza".



"Recuerdo con ocho años verlos con mi madre en la televisión, y luego en 2009 gané el de la Feria de Málaga, pero fue algo improvisado porque iba a acompañar a un amigo, no me iba a presentar, en esos años era muy tímido", ha confesado Torres, que ha añadido que su proyecto social ante el certamen irá enfocado a la protección del menor, en concreto, en la lucha contra la trata de menores.