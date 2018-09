Justicia belga decidirá sobre si extradita a Valtònyc el 17 septiembre

La justicia belga decidirá sobre si ejecuta la euroorden y extradita a España al rapero Josep Miquel Arenas, conocido como Valtònyc, el próximo 17 de septiembre, informaron hoy sus abogados a la salida de la vista celebrada en el juzgado de Gante, oeste del país.



Valtònyc, condenado en España a una pena de tres años de cárcel por apología del terrorismo, injurias a la Corona y amenazas, se mostró "feliz" por el transcurso de la segunda vista del juicio para decidir su envío a España, audiencia que empezó con dos horas de retraso y duró apenas treinta minutos.



"Estoy feliz porque estoy libre y podré abrazar a mi familia. La pena es que en España no tendría un juicio justo como éste", afirmó a los medios el rapero.



Uno de sus abogados, Simon Beckaert, se mostró optimista sobre que dentro de dos semanas la sentencia será favorable a Valtònyc, pues "no se cumplen ni el principio de doble incriminación ni tampoco el convenio de Derechos Humanos".



Tanto Beckaert como el también letrado Gonzalo Boye y el propio Valtònyc señalaron que recurrirán cualquier decisión que no sea rechazar la extradición, incluso si el juez considera enviarlo a España solo por delito de "amenazas", circunstancia que implicaría ya que el rapero no tuviera que pisar la prisión.



El pasado 21 de agosto ya se celebró una primera audiencia ante un juez de guardia en Gante, pero se decidió posponer la vista para dar más tiempo a las partes para estudiar sus alegaciones.