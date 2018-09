Hallan 14 fetos en un estanque en el este de la India

Las autoridades de la India recuperaron hoy los restos de 14 fetos en una bolsa de plástico en un estanque de la ciudad de Calcuta, en el este de la India, informó a Efe una fuente oficial.



"Mientras limpiaba el estanque, un trabajador encontró un cuerpo y comenzó a gritar, entonces toda la gente que trabajaba allí vino al lugar y vieron que se habían tirado en la zona muchos paquetes", explicó una fuente de la Policía local que pidió el anonimato.



Cuando las fuerzas de seguridad llegaron al área de Haridevpur, donde tuvo lugar el suceso recuperaron un total de 14 fetos de una bolsa de plástico, según la fuente, que apuntó que no eran bebés "desarrollados".



"Tendrían entre cinco y seis meses", agregó.



La fuente no precisó el sexo de los fetos, en un país en que es notoria la preferencia por el niño, que perpetúa el linaje, hereda la propiedad y cuida de sus padres en la vejez, mientras que, en el caso de las niñas, los progenitores deben pagar una cuantiosa dote a la familia del novio.



Según un estudio divulgado en 2011 por la revista médica The Lancet, en las tres últimas décadas se han producido doce millones de abortos selectivos de fetos femeninos en la India.



La mitad de esos abortos selectivos se produjeron en los últimos diez años, cuando se ha registrado una mayor generalización de las técnicas para saber de antemano el sexo del feto.