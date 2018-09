"La crispación en las calles empieza a dar miedo"

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado hoy que "la crispación" en las calles de Cataluña empieza a dar miedo y ha pedido "no pasar de los lazos amarillos a los negros", durante la apertura del curso político de su partido en Cerdedo-Cotobade (Pontevedra).



En el acto, Casado ha anunciado además que el PP celebrará el 1 y 2 de diciembre su convención nacional que estará coordinada y liderada por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.



Ante los más de 1.500 presentes en la Carballeira de San Xusto, el líder popular ha afirmado que el "buenismo" del jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, trajo "lo que avisamos que iba a traer", en alusión a la crisis migratoria y la situación catalana.



Sobre Cataluña, ha criticado que Sánchez consienta que los independentistas avancen por la vía actual y el Gobierno no actúe con determinación ante lo que se desencadena con ello, puesto que "no se puede pasar de los lazos amarillos a los negros".



Ha recriminado, en esta línea, que a "una mujer le partan la cara" por retirar un emblema amarillo y ha recordado que su grupo pidió una modificación legislativa urgente de la Ley de Símbolos con el propósito de que no sea "discrecional" su uso.



Sobre el cruce de declaraciones entre Sánchez y el presidente catalán, Quim Torra, ha apelado a la "responsabilidad" y ha criticado unas "vacaciones" prolongadas de los gobernantes cuando hay problemas de gran magnitud y lo que toca es "estar ahí", máxime ante una "crispación política, jurídica y legal" como la que, bajo su criterio, se vive desde hace tiempo.



"Hoy hay ciudadanos pegándose en las calles de Cataluña y debemos exigir a los Mossos que hagan su trabajo", ha insistido Casado.



El jefe de los populares ha recalcado que "no podemos pasar de los lazos amarillos a los lazos negros", en referencia igualmente al intento de ayer de agresión a un hostelero en Blanes (Girona) por "retirar los lazos de su local".



Casado ha mostrado el apoyo del PP a "todos aquellos ciudadanos que hartos de lo que ven en la calle quieren salir a quitar esos emblemas contra la democracia española con sus propias manos".



Pero "en democracia cada uno tiene que hacer lo que tenga que hacer, no podemos pedir a los ciudadanos que hagan su trabajo", ha dicho.



Ha pedido, además, respeto, unidad y contundencia y no "denostar" jamás la democracia representativa, porque hacerlo significa vaciarla "de contenido".



"La crispación en las calles empieza a dar miedo. Hay que tomárselo en serio", ha urgido.



Y ha agregado: "Todo nuestro apoyo a aquellos valientes ciudadanos que salen a la calle a quitar esos emblemas contra la democracia española. Desde el respeto y la unidad con las fuerzas constitucionalistas, reclamamos que en democracia sean las instituciones quienes defiendan a los ciudadanos".



Por todo ello, ha exigido no tolerar chantajes, aunque a ello no ayuda que en el Gobierno sean rehenes de los votos de la moción de censura y mucho menos la ambigüedad, ha deslizado.



También ha señalado con sarcasmo, por si hubo un olvido, que la coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad "es del Estado".



Ha arremetido además contra las actitudes de Torra: "Después de que el señor Torra visitase con ese lazo amarillo La Moncloa, está sometiendo a una crispación política, jurídica y legal a la sociedad catalana... con la que les llevan emponzoñando durante los últimos años", tanto Puigdemont como su sucesor.



"Es una irresponsabilidad irse de vacaciones dejando abandonado a un juez del Tribunal Supremo (Llarena) ante una demanda de un fugado de la Justicia como es Puigdemont", ha remarcado, y ha añadido que por desgracia "el PSOE solo acierta cuando rectifica, es más, acierta" tras las peticiones de rectificación del PP, ha remachado.



Núñez Feijóo ha hecho un llamamiento al trabajo duro para "derrotar con principios y coherencia" el sectarismo, la demagogia y a todo aquel que se crea "invencible".



"Salimos a ganar siempre", ha apostillado, y se va a seguir trabajando para "avanzar en esta gran nación que es España", ha puntualizado Feijóo.



Además, ha hecho hincapié en el hecho de que su partido siempre "gobierna limpiamente" y Casado ha pedido imitar el ejemplo de Galicia.