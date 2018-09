Una lista de defraudadores británicos evita que sean condecorados

La Hacienda británica (HMRC, por sus siglas en inglés) posee una lista negra de defraudadores para evitar que sean condecorados con títulos de caballero y otros honores otorgados en el Reino Unido.



Según reveló el diario The Times, celebridades que utilizan controvertidos métodos para reducir su carga impositiva han sido identificados y bloqueados como candidatos para recibir reconocimientos por sus servicios públicos.



El periódico británico ha tenido acceso al documento que acredita esta información, después de litigar con el Gobierno británico durante siete meses.



Este documento muestra, según The Times, como el HMRC califica a las personas en función de su idoneidad para recibir este tipo de condecoraciones y explicaría porque celebridades británicas como los futbolistas Wayne Rooney y Gary Lineker o el cantante Robbie Williams no los han recibido.



El escrito señala que "el comportamiento fiscal deficiente no es consistente con la concesión de un honor" y que la reputación del HMRC se dañaría si se premiara a alguien que luego fuera expuesto en los medios como un defraudador.



De este modo, el organismo clasifica a las personas utilizando un sistema de semáforo, el verde para las de bajo riesgo, el ámbar para mediano y rojo para alto, para posteriormente remitir el listado a la Oficina del Gabinete y al primer ministro.



Se trata de la primera vez que se revela evidencia documental que confirma el papel del HMRC en el sistema de veto de condecoraciones y que muestra que éste se extiende a personas que no necesariamente evaden impuestos, pero que siguen una planificación fiscal que podría ser cuestionable, aunque no ilegal.



El sistema británico de condecoraciones, que entrega Isabel II a propuesta del Gobierno -que recibe recomendaciones de una comisión que examina peticiones públicas-, busca "reconocer a personas que han alcanzado logros en la vida pública y se han comprometido a servir y ayudar al Reino Unido", según la web gubernamental.



Existen seis categorías de condecoraciones, que se otorgan a cientos de personas cada año cuyos nombres se hacen públicos en dos listas, la de Nochevieja en diciembre y la del cumpleaños de la reina, en junio.



Estos títulos son Compañero de Honor, que se entrega solo a 65 personas y no conlleva cargo; "dama" o "caballero" -con acceso a la Cámara de los Lores-; Comandante de la Orden del Imperio Británico (CBE); Oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE); Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE) y la Medalla del Imperio Británico (BEM).