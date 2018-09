"Andalucía no tendrá presupuestos si no se eliminan aforado"

La portavoz nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha asegurado que Andalucía no tendrá presupuestos "si Susana Díaz no elimina los aforamientos", en cumplimiento con el acuerdo de apoyo a la investidura de la presidenta andaluza firmado entre el PSOE y la formación naranja en 2015.



En conferencia de prensa en la sede regional de Ciudadanos en Sevilla, Arrimadas ha asegurado que "los acuerdos son para cumplirse", para recordar que "hemos eliminado el impuesto de sucesiones, bajado el IRPF, eliminado entidades superfluas, pero queda un punto débil en el bipartidismo, que es la regeneración democrática".



Por ello, ha lamentado que "cuando hay que eliminar privilegios, el bipartidismo se niega, y el PSOE andaluz no es diferente".