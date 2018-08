Físicos creen que eliminar el cambio horario es volver a la Edad Media

El Catedrático del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), Jorge Mira y el físico de la Universidad de Sevilla, José María Martín Olalla han coincidido en que la decisión de la Comisión Europea de proponer la eliminación del cambio de hora bianual en toda la UE "es un paso atrás" que "rompe la estabilidad horaria en Europa".

Mira ha calificado la decisión como un "paso atrás" que devuelve a los ciudadanos a "la época de la Edad Media", mediante la "imposición" de ideas de "gente que concibe que la Tierra es plana".

"La razón del cambio de hora es que el planeta gira con su eje de rotación desviado respeto al eje de la órbita por lo que la diferencia entre el día y la noche cambia muchísimo", ha asegurado Mira en declaraciones a Europa Press.

En concreto, en Galicia, el científico ha destacado que la diferencia entre el día y la noche en el solsticio de verano es de seis horas y 40 minutos y "sólo tres meses después" esa diferencia pasa a ser de cero horas.

Además, el científico ha concretado que otros tres meses después, la diferencia pasa a ser de 6 horas y 45 a favor de la noche. "Tenemos seis horas y 45 minutos de variación cada 3 meses y el cambio de hora lo que hacía era intentar mitigar un poco esa variación, que es el posicionamiento más lógico", ha resaltado.

Mira también ha criticado que la gobernanza de la UE haya pasado de "valorar unos criterios científicos y técnicos" a "lanzar una encuesta mal hecha por internet" sobre la que asegura que "únicamente votan personas que están cabreadas" y de las cuales, "dos tercios son alemanes".

Por su parte el físico de la Universidad de Sevilla, José María Martín Olalla, ha destacado en declaraciones para Europa Press que con esta decisión se ha "roto" una "estabilidad" horaria en Europa que era "bastante larga", de "aproximadamente unos 45 años".

"No hay razón objetiva que indique que tengamos una necesidad de realizar el cambio estacional. Si fuese un problema no nos comportaríamos como nos comportamos en verano o en invierno. No sabemos cómo va a reaccionar la sociedad española o la europea si se elimina el cambio estacional. Creo que la estabilidad es un valor en sí mismo", ha apostillado.