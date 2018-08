El Gobierno dice que "nada está fijado" en los PGE

La ministra portavoz del Gobierno y titular de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha señalado hoy que trabaja con determinación para conseguir apoyos suficientes a los próximos presupuestos generales de 2019, aunque ha avisado que todavía están "al principio del camino".



"Es un trabajo complejo, de orfebre, que se irá mejorando e irá avanzando día a día", ha dicho Celaá tras ser preguntada por las negociaciones presupuestarias con otros grupos parlamentarios, además de con Unidos Podemos.



La portavoz ha dicho que "estamos en un punto de tránsito" y que dentro de los Presupuestos "nada está fijado" ya que todo está sujeto a negociación, salvo subir el IRPF a las rentas de más de 60.000 euros anuales.



Celáa ha dejado claro este dato y que una línea roja del Ejecutivo es que una subida impositiva no afectará a las clases medias.



"Esto no va ser nunca así", ha dijo tajantemente.



Además, ha insistido en que el Gobierno trabaja con "determinación" y que sabe que para lograr las mayorías parlamentarias necesarias tiene que transaccionar con varios interlocutores, no sólo con Unidos Podemos, para luego "centrar el mínimo común denominador".



El portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, señaló ayer que su formación centra las medidas en fiscalidad en aumentar la lucha contra el fraude y no en subir impuestos, que -afirmó- no es una prioridad.



Celaá ha reiterado que sólo se han "punteado diferentes posibilidades" pero que el lado del Gobierno que negocia conoce que tiene que llegar a un punto que le valga para llegar a un acuerdo y sacar los Presupuestos".