Sánchez avisa a Torra sobre quebrar la legalidad

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido hoy al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que sabe "perfectamente cuál es el camino que le depararía volver al unilateralismo, la quiebra de la legalidad y el desacato".



Sánchez advirtió así a Torra en la conferencia de prensa que ha ofrecido en Bogotá junto al presidente de Colombia, Iván Duque, y al plantearle lo que podría ocurrir si el president le lanza un ultimátum para celebrar un referéndum de autodeterminación.



El presidente del Gobierno ha considerado que cuando Torra dice determinadas cosas, no se está dirigiendo a la mayoría de catalanes, a la vez que ha recalcado que la política debe estar al servicio de la convivencia y todos los actores catalanes deben contribuir a ella, y no a la fractura social.



Sánchez ha asegurado que el Gobierno tiene muy claros los límites porque España es un estado social y democrático de derecho en el que se respeta la legalidad, aunque no se ha referido expresamente a la posibilidad de tener que recurrir de nuevo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución si se traspasan esos límites.



"Dentro de la legalidad, el Gobierno está dispuesto a hablar con el Govern. Lo que tiene que hacer -ha añadido- es representar a la mayoría de los catalanes que quieren acabar con esta crisis de convivencia y fractura que vienen sufriendo de unos años a esta parte".



En ese sentido, Sánchez ha insistido en que la política debe estar al servicio de esa convivencia.



Respecto a la creciente tensión que se vive en esa comunidad autónoma por la colocación de lazos amarillos en las calles, el presidente del Gobierno ha subrayado que la seguridad afecta a todos, tanto a las administraciones públicas como a los partidos políticos.