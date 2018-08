Megafonía en Vic con un mensaje de apoyo a presos y a la independencia

El Ayuntamiento de Vic (Barcelona), gobernado por el PDeCAT, emite desde hace unos dos meses por megafonía un mensaje de apoyo a los políticos presos y en el extranjero en el que se recuerda además a la ciudadanía que "no se desvíe del objetivo de la independencia".



Cada día a las 8 de la tarde, el consistorio emite un intenso repique de campanas seguido del siguiente mensaje de voz: "No normalicemos una situación de excepcionalidad y de urgencia nacional. Recordemos cada día que aún hay presos políticos y exiliados. No nos desviemos de nuestro objetivo, la independencia de Cataluña".



Fuentes del Ayuntamiento de Vic consultadas han explicado que las campanas suenan "en momentos puntuales" del día "en recuerdo de los presos políticos y exiliados" y que la decisión de emitir por la megafonía municipal este mensaje ha sido consensuada por el consistorio, las entidades independentistas ANC y Òmnium y los denominados Comités de Defensa de la República (CDR).



El concejal de Vic per a Tots, Arnau Martí, ha señalado a Efe que el mensaje independentista suena cada día a las ocho de la tarde desde hace varias semanas y que va precedido del citado repique de campanas y que, en su opinión, evoca a las antiguas llamadas al somatén.



Martí ha considerado "absolutamente desmesurado" el uso del "repique de campanas del somatén", la antigua milicia ciudadana, que se utilizaba para convocar a la población en caso de "asedio, emergencia nacional, guerra o bombardeo".



Arnau Martí sostiene que el uso de la megafonía municipal para estos fines supone "un uso abusivo" que va en contra de "la neutralidad institucional".



Esta iniciativa, según el concejal, no ha sido adoptada por ningún órgano de gobierno del consistorio de Vic, sino que se trata "de una decisión unilateral", por lo que pedirá explicaciones en el próximo pleno municipal.



Vic per a Tots, una formación promovida por Iniciativa per Catalunya y Podem, ha prestado "apoyo puntual" al gobierno local, liderado por el PDeCAT, para garantizar la gobernabilidad del municipio, aunque su concejal rechaza esta iniciativa.



Vic, uno de los feudos del independentismo, es la capital de la comarca de Osona y su alcaldesa es Anna Erra.



El PDeCAT, con siete concejales y uno de la extinta Unió, gobierna en minoría en Vic con el apoyo de un concejal no adscrito (ex PSC), mientras que en la oposición se encuentran ERC (5 concejales), Capgirem Vic- CUP (4), el grupo de extrema derecha Plataforma Vigatana (1) y Vic per a Tots (1).



No es la primera vez que una iniciativa del Ayuntamiento de Vic suscita polémica en torno al debate soberanista.



El pasado mes de junio, el consistorio denegó a Ciudadanos un permiso para organizar un acto en la vía pública. Aún así, Inés Arrimadas visitó la localidad y paseó por sus calles, donde fue abucheada por un centenar de manifestantes independentistas.



Hace unas semanas, además, un conductor arrolló con su coche algunas de las centenares de cruces amarillas que habían plantado en la playa Mayor en apoyo a los políticos presos.