Macron insta a reformar tratados para automatizar la solidaridad

El presidente francés, Emmanuel Macron, abogó hoy en Helsinki por reformar los tratados de la Unión Europea (UE) para "automatizar" la solidaridad militar entre los países miembros en caso de ataques exteriores, dentro de su proyecto de crear una defensa común europea.



En una rueda de prensa conjunta con el presidente finlandés, Sauli Niinistö, Macron insistió en que es necesario "planificar en común y reforzar la solidaridad entre nuestros ejércitos", creando una cooperación estructurada en materia de defensa que incremente la autonomía en seguridad de la UE.



"Espero que se vaya más lejos en esta materia y en la reforma de los Tratados se pueda alcanzar un refuerzo de la solidaridad y podamos tenerla en la intervención si un Estado es atacado", afirmó Macron.



En este sentido, recordó que Finlandia fue el primer país que ofreció voluntariamente su apoyo militar a Francia en 2015 tras los atentados terroristas de París, cuando se invocó por primera vez el artículo 42.7 del Tratado de la UE para pedir el apoyo militar de sus socios.



"Europa tiene que ser capaz de defenderse y de proteger a sus Estados miembros. Es lo que estamos haciendo. Es lo que nos debemos los unos a los otros", añadió.



El mandatario francés insistió en que la UE debería tener "una visión estratégica común sobre las amenazas", que aporte a Europa una autonomía propia más allá de otras estructuras de seguridad como la Alianza Atlántica.



"Hay que tener una autonomía estratégica en Europa. Si no se tiene una Europa de la defensa suficientemente fuerte no tiene sentido hablar con los vecinos", recalcó.



Al mismo tiempo, se mostró partidario de firmar acuerdos con los vecinos más cercanos de la UE, como Rusia y Turquía, para actualizar y normalizar las relaciones con ellos.



"No hay que olvidar lo que ha pasado en los últimos años, pero se trata de ser realistas para ir más adelante en esa cooperación", señaló.



En el caso de Rusia, abogó por dialogar con Moscú para superar las "incomprensiones de ambas partes", que, en su opinión, "han impedido llegar al núcleo de lo que se quiere hacer".



Por su parte, el presidente finlandés agradeció a Macron que haya abierto un debate a nivel europeo sobre la solidaridad entre los socios de la UE para descubrir si existen suficientes cosas en común como para que unos países ayuden a otros si fuera necesario.



Niinistö dijo compartir la visión de Macron respecto a una defensa autónoma y solidaria europea, pese a las reticencias de algunos países, y aseguró que "si no tenemos lo suficiente en común, entonces no tenemos nada".