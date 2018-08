Un "brexit" sin pacto podría costar 2.000 millones en medicinas

Los planes del Gobierno británico de almacenar medicamentos para evitar posibles interrupciones del suministro en caso de que se produzca un "brexit" sin acuerdo podrían costar 2.000 millones de libras (2.200 millones de euros), según indicó hoy el grupo de presión "Best for Britain".



El ministro de Sanidad del Reino Unido, Matt Hancock, informó la semana pasada a los proveedores de medicamentos de los planes gubernamentales para asegurar que el país dispone de fármacos adicionales para un periodo de seis semanas, si se da el escenario de una salida de la Unión Europea (UE) sin acuerdo.



El grupo anti-"brexit" "Best for Britain", integrado por políticos, empresarios y representantes del sector benéfico, sugirió hoy que esa situación podría llegar a suponer un coste de 2.000 millones de libras (2.200 millones de euros).



El exportavoz laborista para Irlanda del Norte, Owen Smith, miembro de la plataforma, señaló hoy que no recuerda que nadie advirtiera de que el "brexit" iba a costar al Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) y a los contribuyentes esa cantidad de dinero.



"Parece que cada día revelan un coste escondido", afirmó Smith, partidario de un segundo referéndum sobre la salida británica de la Unión Europea (UE), lo que le costó el cese como portavoz en marzo de este año.



El titular de Sanidad instó a médicos y farmacéuticos a no acumular medicamentos por su cuenta, sino a "confiar" en los planes oficiales del Ejecutivo.



Un portavoz de la cartera subrayó hoy que, por el momento, el Gobierno se ha limitado a pedir información a los proveedores para terminar de diseñar su programa de almacenamiento y "preparar a la industria antes de dar los siguientes pasos".



"Hemos creado un equipo para apoyar a proveedores y realizar acuerdos para el aprovisionamiento y trabajaremos con las compañías para desarrollar planes que minimicen cualquier coste adicional", explicó esa misma fuente.



El propósito del Gobierno en esta materia se publicó la semana pasada junto con otros veinticuatro "documentos técnicos" en diversos asuntos, entre ellos materia bancaria, investigación nuclear, derechos laborales y pagos para el sector agrícola británico, con el objetivo de asesorar a empresas y ciudadanos en caso de una ausencia de pacto con los 27.



El ministro británico para la salida del Reino Unido de la UE, Dominic Raab, calificó estos textos -los primeros de un total de 80- como "prácticos y proporcionados".



Raab viajará a Bruselas a finales de esta semana para continuar las negociaciones con el bloque comunitario con la determinación de llegar a un acuerdo de salida.