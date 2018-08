Arrimadas critica que el Govern no cumpla retirando lazos

La líder de Ciudadanos en Cataluña y portavoz nacional, Inés Arrimadas, ha criticado hoy que el Govern no cumpla con la "obligación" de retirar lazos amarillos para garantizar la neutralidad del espacio público, y ha denunciado la existencia de "actos de violencia".



En declaraciones a Catalunya Ràdio, Arrimadas ha afirmado que los ciudadanos no tendrían que retirar símbolos independentistas del espacio público, sino que deberían hacerlo las administraciones, ya que éstas tienen la "obligación de mantener la neutralidad".



En este contexto, la jefa de la oposición en el Parlament ha criticado que el Govern no cumpla con esta "obligación de mantener la neutralidad", mientras el ejecutivo "mira hacia otro lado".



Preguntada si cree que hay una "situación de violencia" en Cataluña, ha contestado: "Yo no generalizaría, pero sí hay actos de violencia que hay que condenar (...) Esto no se puede negar".



Arrimadas ha considerado que estos "actos puntuales de violencia son muy preocupantes" y, por ello, ha reclamado "reconducir" la situación.



La dirigente de Ciudadanos ha opinado que la exhibición de lazos amarillos en espacios públicos e instituciones es un "ataque a la libertad de los que no piensan igual", y cree que la simbología independentista en general tiene una "intencionalidad de exclusión" de los constitucionalistas.



"No se puede patrimonializar el espacio público. No se puede convertir Cataluña en un espacio solo para los independentistas", ha puntualizado.



Arrimadas ha insistido en que no mantendrá ninguna reunión "formal" con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, puesto que "excluye a más de la mitad de los catalanes", pero ha desvelado que mantuvo una conversación telefónica con el president en las últimas semanas en la que ella habló de convivencia.