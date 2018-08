El TEDH, a favor de un bloguero que pide quemar policías corruptos

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó a Rusia por imponer un año de cárcel y no proteger la libertad de expresión de un bloguero que expresó su deseo de que los policías corruptos sean quemados como en los campos de exterminio nazis.



"Cada ciudad de Rusia debería tener en su plaza principal un horno como el de Auschwitz, con ceremonias diarias de quema de policías deshonestos", escribió Savva Trentyev, que lo justificó como "el primer paso para limpiar la sociedad de esta escandalosa escoria policial".



El comentario lo colgó en una popular plataforma bloguera durante la campaña de las elecciones regionales en la república rusa de Komi.



La sala tercera de la corte europea, presidida por la jueza sueca Helena Jäderblom y que cuenta entre sus miembros con la magistrada española María Elosegui, votó la sentencia que condena a Rusia por unanimidad e impuso una indemnización de 5.000 euros para Terentyev por daños morales.



Aunque dijo no compartir el lenguaje "insultante y chocante" del bloguero, la cuestión esencial para el Tribunal de Estrasburgo fue determinar si su texto suponía una "apología de la violencia, del odio o de la intolerancia".



A ese respecto, hizo notar que las palabras del demandante, que llamó a los policías "perros fieles del régimen", "matones y descerebrados", se formularon en un contexto de inquietud social en Rusia por el "abuso de autoridad policial" para "amordazar a la oposición política".



En su sentencia, los jueces concluyeron que las palabras del demandante, que ahora reside en Austria, no provocaron problemas de seguridad general ni un clima de hostilidad y odio contra la policía y fueron producto del "enfado" ante lo que consideró como irregularidades de las fuerzas del orden.



La policía "debe dar muestras de una particular tolerancia ante las críticas", subrayaron en el fallo, "salvo que las manifestaciones provocadoras sean el origen de una violencia inmediata en su contra".



El TEDH echó en cara a los tribunales rusos que no motivaran la condena a Terentyev con "razones pertinentes y suficientes", de forma "que no respondió a una necesidad social imperiosa".



Insistió en que imponer una pena de cárcel "sólo debería haberse producido en circunstancias excepcionales".



En otro caso en el que se alega la libertad de expresión, el Tribunal de Estrasburgo rechazó en mayo la demanda de medidas provisionales solicitada por el rapero español Valtonyc para evitar su ingreso en prisión por delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona.



Josep Miquel Arenas, Valtonyc, huyó de España a finales de mayo, pocos días antes de su encarcelamiento y se ha instalado en Bélgica, donde se está tramitando una euroorden española en su contra.



Su demanda ante la corte europea sigue pendiente, pero fuentes de ese tribunal explicaron hoy a Efe que han contactado con el rapero para saber si quiere seguir adelante y hasta ahora no ha contestado.



"La demanda será anulada muy pronto si no hay respuesta", añadieron las fuentes.