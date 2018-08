Puigdemont pide "ir con cuidado" a partidos que flirtean con violencia

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont llamó hoy a "ir con cuidado" a los "partidos" y los que "flirtean con la violencia" en Cataluña, al tiempo que reiteró al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que explique "su proyecto" para Cataluña.



"Que vayan con cuidado los partidos que flirtean con la violencia. Que vayan con cuidado porque eso Cataluña no lo va a aceptar. Como no lo aceptó en el pasado en los peores tiempos del terrorismo que manchó de sangre España con ETA. Cataluña siempre se opuso y se opondrá a la violencia", declaró Puigdemont.



Sin nombrar a personas ni a partidos en concreto, sí aclaró que los que "han optado por la violencia" son "una minoría de la minoría" y que "no representan a los que están en contra de la independencia".



En ese sentido, Puigdemont negó que en Cataluña exista ruptura social, si bien dijo que existe una "ingeniería de la confrontación" para dar imagen de "fractura" de la sociedad catalana por altercados en torno a símbolos independentistas como los lazos amarillos en la vía pública.



Puigdemont, que repasó la actual coyuntura política española en la población belga de Waterloo con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, señaló que "la sociedad catalana no va a caer en provocaciones".



Sobre la toma de espacios públicos con símbolos independentistas, opinó que ve el espacio público "como un espacio de debate y diálogo".



A propósito de la investigación de la Fiscalía a los Mossos d' Esquadra (policía autonómica catalana) por identificar a las personas que retiran lazos amarillos, Torra defendió que actúan "correctamente" y calificó de "erróneas" esas diligencias.



"¿Cómo puede ser que la Fiscalía no investigue los hechos del 1 de octubre?, ¿que no investigue a los asistentes al Valle de los Caídos que cantan himnos franquistas y en cambio se atrevan a investigar a los Mossos que hacen su trabajo?, dijo Torra, quien acusó a la Fiscalía de querer "involucrar" a la Policía autonómica "en un conflicto político".



"Hacían su trabajo correctamente porque delante de un grupo que actúa de noche, con armas blancas, cualquier policía del mundo actuaría así", agregó Torra.



Señaló que se vive "un conflicto político que necesita soluciones políticas" y reiteró su petición al presidente del Gobierno para que dé a conocer "cuál es su proyecto para Cataluña".



Torra y Puigdemont abordaron hoy en Waterloo, una población cercana a la capital belga, asuntos del nuevo curso político que ahora comienza, además de reunirse con los exconsejeros Meritxell Serret y Lluís Puig, también huidos en Bélgica a finales de octubre de 2017.



"Queríamos comenzar el curso político en Waterloo con los exconsejeros y Puigdemont", explicó Torra, que consideró conveniente confrontar las próximas citas este otoño cargado de eventos de símbolo independentista "no de forma nostálgica, sino reivindicativamente y mirando hacia delante" para "implementar la República y hacerla real".



Preguntado sobre cuánta "autonomía" de acción tiene respecto a Puigdemont, que dijo sigue siendo "el líder de su movimiento político", Torra respondió que tiene "toda la autonomía" pero que para él, "los consejos de Puigdemont" y del resto de exconsejeros en Bélgica y en prisión "son importantísimos".



Por su parte, Puigdemont afirmó que "si uno mira al cielo, es verdad que ve muchos nubarrones negros. Pero también podrían venir muchas oportunidades".



El expresidente, prófugo de la Justicia española e instalado en Bélgica, consideró que el Gobierno español "sentará un precedente gravísimo" si se hace cargo de la defensa en Bélgica del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, juez instructor de la causa abierta por el "procés".



Llarena está citado judicialmente en Bélgica el próximo 4 de septiembre por una demanda civil presentada por Puigdemont y los exconsejeros huidos.



"Ya veremos qué pasa el día 4. Lo que estoy seguro es que hay muchas presiones políticas, lo que demuestra nuestra argumentación principal desde que empezó este maldito proceso contra el 'procés': todo esto es un montaje político, de persecución política", afirmó.



El Gobierno anunció el domingo que ha puesto en marcha "todos los mecanismos necesarios" para defender la soberanía jurisdiccional española en la demanda presentada en Bélgica contra el juez Llarena.



Por su parte, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, afirmó hoy que el Gobierno defenderá en Bélgica hasta las últimas consecuencias la integridad jurisdiccional y los intereses de España, que pasan también por "defender la actuación jurisdiccional" del magistrado Llarena.