"Sánchez tiene la oportunidad de hacer propuesta concreta a Cataluña"

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts per Catalunya (JxCat) Carles Puigdemont opinó hoy que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tiene la oportunidad de hacer una propuesta concreta al Ejecutivo catalán sobre el derecho de autodeterminación.



Durante un coloquio celebrado en Innerleithen, en el sur de Escocia, Puigdemont consideró que esta posibilidad se produciría "a partir del próximo septiembre, cuando empiece el curso político".



"Sánchez tiene la oportunidad de explicar, no solo de usar un nuevo vocabulario y cambiar el clima político, que obviamente ya ha cambiado de forma positiva, sino de hacer algo concreto y de poner algo claro sobre la mesa para permitir una discusión política sobre el asunto central que es el derecho de autodeterminación", dijo.



Puigdemont señaló que si tal escenario se produce, el Ejecutivo catalán estará dispuesto al diálogo.



"Si el Gobierno (español) abre esa puerta, estoy seguro de que el Gobierno catalán y la sociedad catalana participarán en esa oportunidad. Esa es nuestra prioridad", indicó.



"El cielo está oscuro, pero hay posibilidades reales de abrir un diálogo claro y fuerte con el Gobierno español", consideró.



Puigdemont, que llegó el viernes a Escocia (Reino Unido), participó hoy en una conferencia del foro internacional Beyond Borders sobre el futuro de Cataluña y Europa.