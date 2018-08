La UE y Reino Unido entran en la "etapa final" del Brexit

La Unión Europea (UE) y el Reino Unido van a negociar "de forma continuada" un acuerdo sobre el "brexit", que debería estar listo para octubre o "principios de noviembre" a fin de evitar una salida desordenada de ese país del club comunitario, informó hoy el negociador jefe europeo, Michel Barnier.



"Las negociaciones entran ahora las etapas finales. Negociaremos de forma continuada desde ahora", indicó Barnier en una rueda de prensa tras reunirse en Bruselas con el ministro británico para el "brexit", Dominic Raab.



El político francés confirmó también que mantendrá reuniones regulares con Raab para "hacer balance e impulsar las negociaciones".



Los dos jefes negociadores mantuvieron un encuentro en la sede de la Comisión Europea, donde hoy y mañana celebran una ronda de trabajo técnico los equipos de ambas partes.



La agenda se centra fundamentalmente en tres aspectos: la frontera entre Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte, el acuerdo de retirada (en el que Barnier confirmó que falta cerrar asuntos como la protección de las indicaciones geográficas) y la declaración política de la futura relación.



Los dos políticos defendieron la necesidad de encontrar soluciones "pragmáticas" a fin de contar con un acuerdo para la salida del Reino Unido de la UE el próximo 30 de marzo.



Barnier dijo que tratan de avanzar en un fondo común para el acuerdo, a pesar de que las propuestas del Gobierno británico plasmadas en su libro blanco chocan con las directrices de negociación de los europeos.



En cambio, reconoció que hay puntos comunes, como el interés por la seguridad o la política de Defensa.



Raab, por su parte, hizo hincapié en la "importancia" de mantener dentro de "un mismo paquete" asuntos como la frontera norirlandesa o la futura relación.



"Hemos acordado reunirnos regularmente", confirmó el ministro británico, quien aseguró que volverá a Bruselas la próxima semana y coincidió con Barnier en que deberán apelar al pragmatismo "para lograr un acuerdo" en octubre.



Según indicó, "necesitamos revitalizar estas conversaciones" y traducir las "discusiones técnicas en resoluciones políticas".



Preguntado por la responsabilidad de la UE si ese acuerdo no se consigue a tiempo, Barnier dejó claro que "es el Reino Unido el que se va de la UE, no al contrario".



Dijo que la Unión respeta aunque "lamenta" la decisión de Londres de marcharse, y que no por ello la UE va a cambiar sus principios.



"La UE está basada en principios, reglas, es un ecosistema integrado de leyes, normas, jurisdicciones, certificaciones (...) El Reino Unido lo conoce bien porque lo hemos construido juntos", apuntó.



Según Barnier, la UE "no se va a dejar impresionar" por el "juego de echarle las culpas" en caso de que no haya acuerdo, una opción que "no deseamos ni trabajamos por ella" ya que sería "la forma más costosa del 'brexit'".



Raab dijo que se están difundiendo "historias de miedo muy lejanas a la verdad", e insistió en que hoy y "en las próximas semanas" seguirán centrados en lograr "el mejor acuerdo: bueno para el Reino Unido y bueno para la UE".



Consideró en todo caso que lo "responsable", tanto en el caso de la UE como del Reino Unido, es "asegurarse de que nos preparamos para cualquier eventualidad en las negociaciones.



Barnier señaló que, para dar el tiempo necesario a su ratificación, el acuerdo deberá llegar "en octubre" o "a principios de noviembre", pero "no mucho más tarde".