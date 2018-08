Once muertos y cinco desaparecidos al desbordarse un río en Italia

Asciende a once el número de muertos y se busca a cinco desaparecidos entre los excursionistas que visitaban las gargantas del río Raganello, en la región italiana de Calabria, y que se vieron sorprendidos por el desbordamiento de un torrente debido a las fuertes lluvias.



La Protección Civil italiana confirmó que ayer se encontraron diez cuerpos, entre ellos el de una chica de 14 años, mientras que otra persona murió anoche en el hospital y que se sigue buscando a otras cinco, aunque podrían ser mas ya que había varios grupos de excursionistas visitando esta zona.



Además la crecida del torrente por las fuertes lluvias en el parque nacional del Pollino causó también once heridos, de los cuales los más graves han sido ingresados en los hospitales de Consenza y el resto en la ciudad de Castrovillari.



La mayoría de los excursionistas afectados pertenecían a dos grupos que procedían de la región norteña de Lombardía.



Los equipos de socorro pudieron salvar a 23 personas que quedaron atrapadas, entre ellos varios niños.



Las gargantas del río Raganello forman un área natural protegida que se extiende a lo largo de 1.600 hectáreas y un cañón de 13 kilómetros de longitud y que está ubicada en el Parque nacional del Pollino.



Durante el verano esta zona es visitada por numerosos turistas, "pero las crecidas del torrente se dan solo en invierno y nunca había pasado en esta época del año", explicó el responsable del equipo de rescate alpino de Calabria, Luca Franzese.



Sin embargo, las fuertes lluvias provocaron una crecida y el nivel del torrente subió dos metros en poco tiempo y "era imposible que se dieran cuenta del peligro porque en esa zona no estaba ni lloviendo", añadió Franzese.