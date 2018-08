Maduro advierte contra el incremento de precios tras el alza salarial

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió a los comercios para que eviten incrementar precios tras el aumento abrupto del salario mínimo decretado el viernes y que entrará en vigencia a partir del 1 de septiembre



Esa es una de las medidas adoptadas por el mandatario venezolano para hacer frente a la crisis económica de su país.



"El nuevo salario comenzará a cubrir a partir del 1 de septiembre. Atención todos aquellos que están pensando en una locura de remarcación de precios a lo loco, cuidado, cuidado", advirtió el mandatario en una transmisión de Facebook.



El viernes Maduro anunció un aumento del salario mínimo de hasta 35 veces del valor actual, al pasarlo de 5.196.000 bolívares (20,8 o 1,30 dólares) a 180.000.000, una cantidad que será expresada en bolívares "soberanos", tras la reconversión monetaria que entrará en vigor este lunes y por la que se eliminarán cinco ceros a la moneda.



Este aumento equivale a 723 o 45 dólares, según las tasas oficiales actuales del país.



En esa oportunidad Maduro explicó que el nuevo salario mínimo corresponde a medio petro, la criptomoneda gubernamental, que según dijo equivale a 3.600 bolívares soberanos (1.446 o 89,7 dólares), mecanismo al que estará anclada la nueva denominación de la moneda.



Ese día indicó que el Ejecutivo asumirá "por los próximos 90 días el diferencial de la nómina salarial de toda la pequeña y mediana industria del país para que no haya impacto sobre la inflación", algo que fue reiterado en su alocución de hoy y por ello ordenó a su ministro de Finanzas ponerse en contacto con estas empresas.



"He ordenado al ministro de Finanzas, Simón Zerpa, que a partir de mañana ya se encargue de recibir las nominas de todos los sectores. Les estoy pagando por 90 días para que no tengan la excusa de aumentar los precios, oído", reiteró Maduro.



Asimismo, informó que el martes el Gobierno dará a conocer una lista de "precios justos" de los productos, algo que se viene discutiendo desde hace meses.



"Llamo al pueblo a defender los precios justos, precios máximos de venta al publico", dijo, al tiempo que señalo que su equipo económico está trabajando para garantizar que "la cesta fundamental de consumo" esté "por debajo de medio petro".

